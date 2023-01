Stadtderby geht an Union - Gladbach beendet Auswärtsmisere - VfL-Serie reißt in Bremen

Richtig Druck auf dem Kessel war am Samstag im Berliner Stadtderby, Union verstärkte die Hertha-Sorgen. Wolfsburgs Siegesserie endete in Bremen, weil Füllkrug doppelt traf. Gladbach und Freiburg gelang der erste Sieg 2023.

Derbysieger Union: Ein Standard und ein Konter machen den Hertha-Fehlstart perfekt

Union hat das Derby in der Hauptstadt mit 2:0 gewonnen und die prekäre Lage der Hertha verstärkt. Ein Standard kurz vor der Pause, den Doekhi vollendete, und ein Konter im zweiten Durchgang, den Seguin in die Maschen drückte, reichte den Eisernen gegen die "Alte Dame", die zum vierten Mal in Folge im Oberhaus den Kürzeren gegen Union zog. Die Fischer-Elf untermauert mit dem dritten Erfolg 2023 Rang zwei, Hertha hängt nach null Punkten und 1:10 Toren im neuen Jahr auf dem vorletzten Tabellenplatz fest.

Füllkrug beendet Bremens Negativlauf und Wolfsburgs Siegesserie

Bremen hatte viermal in Folge verloren, Wolfsburg sechsmal in Folge gewonnen und war seit zehn Spielen ungeschlagen - zum Rückrundenstart fand Werder dank eines Doppelschlags von Füllkrug mit 2:1 zurück in die Spur, die Siegesserie der Wölfe dagegen riss. Bremen hatte Glück, dass bei einem Handspiel von Gerhardt der VAR eingriff und Füllkrug vom Punkt dankend annahm (24.). Mit seinem 13. Saisontor erhöhte der Werder-Stürmer, Paredes' Treffer (90.) kam zu spät.

Vorentscheidung schon nach 28 Minuten: Mainz schlägt Bochum

Bochum, mit dem Ex-Mainzer Kunde erstmals in der Startelf, bleibt ein Lieblingsgegner der Mainzer, die 5:2 gewannen und in nun zehn Partien im Oberhaus 25 Punkte (8/1/1) gegen den VfL holten. Das Unheil für die Gäste, die in der Abstiegszone festhängen, nahm schon nach 40 Sekunden seinen Lauf, nach Lees Blitztor legte die Svensson-Elf bis zur 28. Minute noch doppelt nach. Nach Onisiwos 4:0 (57.) wurde es nach einem VfL-Doppelschlag noch einmal spannend, doch Onisiwo beseitigte mit seinem dritten Treffer alle Zweifel. Bochum bleibt auf dem Relegationsplatz stecken, Mainz setzt sich von unten ab.

Doppelter Hofmann: Gladbach beendet Auswärtsmisere

In der Hinrunde konnte Mönchengladbach kein einziges Auswärtsspiel gewinnen (vier Remis, vier Niederlagen), gleich zum Rückrundenstart korrigierten die Fohlen die Bilanz: 4:1 bei der TSG Hoffenheim. Hofmann traf in Durchgang eins doppelt für effektive Gladbacher und brachte den Dreier auf den Weg. Die Kraichgauer hofften nach Bebous Anschluss nur kurz, weil Stindl schnell und Wolf abschließend antworteten. Die TSG ist nun seit acht Bundesligapartien sieglos (0/2/6) und muss den Blick weiter nach unten richten.

Erster Freiburger Sieg 2023

Freiburg war 2023 mit nur einem Punkt aus zwei Spielen gestartet, den Dreier hat die Streich-Elf nun gegen Augsburg nachgeholt - 3:1. Es war der fünfte Sieg der Breisgauer gegen den FCA in den letzten fünf Duellen. Gregoritsch traf gegen den Ex-Klub wie schon im Hinspiel (4:0) zur Führung, auf Berishas Ausgleich per Elfmeter antwortete Höler mit seinem ersten Saisontor nur 79 Sekunden später. Lienhart nahm letztlich spät die Spannung aus dem Spiel.