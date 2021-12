Stadtallendorf auf der Pole-Position, Hanau hart getroffen: So geht es in der Hessenliga weiter

Die Teilnehmer der Auf- und Abstiegsrunde in der Hessenliga stehen fest. Die Pole-Position in der Aufstiegsrunde hat sich dabei die Eintracht Stadtallendorf gesichert. Für den FC Hanau kommt es in der Abstiegsrunde dagegen knüppeldick.

Dennis Lang und der FC Eddersheim kämpfen ab dem Frühjahr in der Meisterrunde um den Aufstieg. imago images/Marcel Lorenz