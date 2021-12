Stadt Wolfsburg untersagt Gästefans gegen Köln

Der 1. FC Köln muss beim Auswärtsspiel am 14. Dezember beim VfL Wolfsburg auf die Unterstützung der eigenen Fans verzichten. Dies beschloss die Stadt Wolfsburg am Freitag mit Bezug auf die pandemische Lage.

Zuvor tritt Wolfsburg aber noch gegen den VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr) an. Beim entscheidenden Champions-Spiel gegen Lille (1:3) waren 13.000 Zuschauer in der 30.000 Besucher fassenden Volkswagen-Arena zugelassen.

Allerdings hatten die Wölfe Mühe, auf diese Zuschaueranzahl zu kommen. Gegen Lille verirrten sich nur 6544 Zuschauer in die Arena. Eine Tatsache, die Sportdirektor Marcel Schäfer enttäuschte. "Wir hätten uns sehr gefreut, wenn die Anzahl der möglichen Tickets ausgeschöpft worden wäre. Das ist sehr schade", sagte er unter anderem.

