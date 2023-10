Stadt Wien ebnet Weg für ÖFB-Infrastrukturprojekt in Aspern

Das geplante Infrastrukturprojekt des ÖFB in Aspern nimmt weiter Formen an. Die Stadt Wien will am Donnerstag im Gemeinderatsausschuss die Förderung in Höhe von 23 Millionen Euro für das Trainingszentrum beschließen, sodass der Spatenstich noch heuer erfolgen kann.

Ein wichtiger Schritt für Klaus Mitterdorfer und den ÖFB. GEPA pictures