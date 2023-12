Stadt sperrt das Stadion Flugplatz: Doppel-Absage beim 1. FC Phönix Lübeck

Normalerweise stünde dem 1. FC Phönix Lübeck noch ein ereignisreicher Dezember bevor. Die aktuelle Wetterlage in Norddeutschland schickt den Titelaspiranten - zumindest vor eigener Kulisse - nun aber in die vorzeitige Winterpause.

Stadion gesperrt: Phönix Lübeck wird in diesem Jahr kein Heimspiel mehr austragen. IMAGO/Zink

Drei Partien - unter anderem zwei Nachholspiele gegen Ottensen und den Hamburger SV II sowie der reguläre 20. Spieltag gegen den SSV Jeddeloh II - hätten für den 1. FC Phönix Lübeck eigentlich den Schlusspunkt einer höchst erfolgreichen ersten Saisonhälfte in der Regionalliga Nord markieren sollen. Was die Witterungslage über das vergangene Wochenende, als der komplette 19. Spieltag den Schneemassen zum Opfer fiel, bereits angedeutet hatte, fand nun seine Fortsetzung.

Wie am Montagmorgen bekanntwurde, hat die Stadt Lübeck das Stadion Flugplatz für den Rest des Jahres gesperrt. Somit kann sowohl das Nachholspiel des 14. Spieltages gegen Teutonia Ottensen am kommenden Mittwoch als auch das Nachholspiel gegen den HSV II nicht mehr in diesem Kalenderjahr stattfinden.

Geht der Norden komplett in die Winterpause?

Der Grund für die Sperrung des Platzes ist offensichtlich. "Im Stadion liegen aktuell zehn bis 15 Zentimeter Schnee", schildert der 2. Vereinsvorsitzende Malte Kohlhase auf Nachfrage. Auch der Frost sei bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt "schon tief in den Boden eingedrungen", sodass der Platz im Stadion Flugplatz selbst bei einer plötzlichen Wetterwende, die auch nicht zu erwarten ist, nicht mehr bespielbar wäre.

Ob im Norden in diesem Jahr überhaupt noch ein Spiel stattfinden kann, bleibt ohnehin abzuwarten. Nach der Generalabsage am vergangenen Wochenende sind auch für diese Woche weiterhin frostige Temperaturen gemeldet.