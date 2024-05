Stadt Graz ist Bau eines zweiten Stadions einen Schritt näher

Sowohl Aufsteiger GAK als auch Meister Sturm Graz und auch die Stadt selbst streben eine Zwei-Stadienlösung an.

Die seit Jahren im Raum stehende Suche nach einer oder zwei Heimstätten für die beiden traditionellen Grazer Fußballvereine Sturm und GAK ist einen Schritt näher an eine Lösung gekommen. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) und weitere Vertreter der Stadt Graz präsentierten am Dienstag die Ergebnisse des zu Beginn der abgelaufenen Fußballsaison eingesetzten Stadionausschusses. Dabei wurde ein möglicher Standort für ein zweites Fußballstadion in Puntigam gefunden.

Eber und Grünen-Klubchef Karl Dreisiebner bestätigten, dass das Ziel der Stadt die auch von den beiden Fußballvereinen angestrebte Zwei-Stadienlösung sei. Nun sollen parallel zwei Machbarkeitsstudien erstellt werden. Die eine betreffend den Neubau eines Fußballstadions mit einem Fassungsvermögen von 10.000-15.000 Besuchern auf einem noch nicht der Stadt Graz gehörenden Areal in der Nähe des Verkehrsknotens Graz-West im Stadtteil Puntigam. Die zweite Variante sieht die Prüfung einer Vergrößerung der derzeit von beiden Bundesligisten genutzten Merkur Arena in Liebenau auf 20.000 und deren UEFA-Tauglichkeit vor.

Der Gemeinderatsbeschluss für die beiden Studien soll im Juli fallen. Die Koalitionsparteien hoffen dabei auf Einstimmigkeit. Die Dauer der Machbarkeitsstudie wurde am Dienstag von Stadtbaudirektor Bertram Werle auf rund acht Monate beziffert. Eine Entscheidung darüber, ob es in Zukunft wirklich zwei Fußballstadien geben wird, hängt vom Ergebnis der Studien ab und könnte somit in der ersten Hälfte nächsten Jahres fallen. Entscheidend dabei werden vor allem technische und finanzielle Fragen sein.