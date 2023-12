Stadt-Derby als Gipfel - das gab es zuletzt vor 72 Jahren

Das 110. Hamburger Stadt-Derby ist schon im Vorfeld historisch - noch nie begegneten sich St. Pauli und der Hamburger SV im Profifußball in der Konstellation Erster gegen Zweiter. Etwas noch nie Dagewesenes indes ist diese Ausgangslage nicht.

Für Fabian Hürzeler ist der Fall relativ klar. "Ein Derby und Erster gegen Zweiter", sagt St. Paulis Trainer, "mehr geht nicht." Sein Gegenüber Tim Walter bezeichnet die Partie als "die Königsklasse der Derbys".

Ein Spitzenspiel war das Stadt-Duell in den fünf zurückliegenden gemeinsamen Zweitligajahren schon häufiger, zuletzt gar regelmäßig. Am 20. Spieltag der Saison 2021/22 beispielsweise kam St. Pauli als Erster in den Volkspark, hatte vor der Partie sechs Punkte Vorsprung auf den Fünften HSV und führte zur Pause gar mit 1:0. Neun Zähler Vorsprung und damit ein Machtwechsel in der Hansestadt lagen in der Luft - noch nie rangierte St. Pauli in einer Abschlusstabelle vor dem großen Nachbarn. Am Ende aber drehten die "Rothosen" die Partie in ein 2:1, überholten St. Pauli auch noch in der Liga.

Denkwürdig ist auch das letzte Duell im Volkspark aus dem April: Wieder waren beide im Aufstiegskampf, und wieder gewann der HSV - in einem echten Krimi mit 4:3. Für den Kiez-Klub das Ende der Aufstiegsträume.

Ganz oben aber begegneten sich die beiden Hamburger Rivalen auf Profiebene noch nicht. Und doch gibt es an diesem Freitag am ausverkauften Millerntor kein Novum. Es bedarf allerdings eines Blickes 72 Jahre zurück: In die Spielzeit 1950/51. In der damaligen Oberliga Nord empfing St. Pauli am 1. April 1951 als Zweiter den Spitzenreiter HSV - und gewann vor 32 000 Zuschauern mit 5:0, nachdem bereits das Hinspiel mit 3:0 für den "kleinen" Nachbarn ausgegangen war.

Eine weitere Parallele zu damals: Beide Hamburger Klubs kämpften, wie heute, um große Ziele, nämlich um den Einzug in die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft. Die erreichten am Ende beide: Der HSV wurde mit 49:15 Punkten Meister der Oberliga Nord und der "Stadtmeister" mit 46:18 Zählern Zweiter.

Den Wiederholungsfall, ein Einlaufen auf Platz 1 und 2, streben die beiden Stadt-Rivalen auch 72 Jahre später wieder an. Es wäre gleichbedeutend damit, dass es in der kommenden Spielzeit das 111. und 112. Derby geben würde - dann allerdings eine Liga höher.