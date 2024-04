Stadionumbau offiziell abgeschlossen: Was beim VfB alles neu ist

Gegen Frankfurt wird beim VfB Stuttgart die neue Haupttribüne offiziell eröffnet - und damit auch das, was sich darunter verbirgt. Bis zu 200 Besucher sollen dann "Einzigartiges" erleben.

Das Stadion des VfB Stuttgart ist bereit für den Bundesliga-Endspurt. Nachdem im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (3:3) am Ostersonntag erstmals seit fast zwei Jahren wieder 60.000 Zuschauer dabei sein konnten, meldete der VfB an diesem Donnerstag nun offiziell: Der Neubau der Haupttribüne ist abgeschlossen. Wenn am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Eintracht Frankfurt kommt, wird sie offiziell eröffnet.

Neu ist nicht nur, dass ab sofort 60.058 Fans in die MHP-Arena passen - darunter 200 Plätze für Rollstuhlfahrer -, sondern auch das, was sich unter der Haupttribüne befindet. Weil sich deren Gesamtfläche erweitert hat, stehen im darunter befindlichen Mercedes-Benz Business Center 8000 Quadratmeter mehr zur Verfügung, die nach Klubangaben außerhalb der Heimspiele auch für Messen, Tagungen und andere Events genutzt werden können. Auch die Funktions- und Kabinenbereiche für die VfB-Profis und das daran angebundene Mediencenter wurden erneuert.

Im neuen "Tunnel Club" kann man den Spielertunnel sehen

Für wohlhabendere Fans bietet sich durch den Stadionumbau ein neues Highlight: Im "Porsche Tunnel Club" können bis zu 200 Zuschauer auf einer Fläche von 360 Quadratmetern vor dem Spiel, in der Halbzeitpause und nach dem Abpfiff durch eine 360-Grad-Glasfassade einen, wie es beim VfB heißt, "exklusiven wie ausgiebigen" Blick auf die Mannschaften im Spielertunnel werfen, bevor diese den Stadion-Innenraum betreten oder danach. Gegen Frankfurt gibt es dieses Angebot - das etwa auch Manchester City seit einigen Jahren anbietet - das erste Mal, dann kommen die Teams nach vielen Monaten auch erstmals wieder über den gewohnten Weg unter der Haupttribüne auf den Rasen.

Sportlich geht es für die VfB-Profis gegen Frankfurt darum, weitere Punkte für die erste Champions-League-Teilnahme seit 15 Jahren zu sammeln. Sechs Spieltage vor dem Saisonende ist das Team von Trainer Sebastian Hoeneß mit sieben Punkten Vorsprung auf die Verfolger Leipzig und Dortmund Tabellendritter.