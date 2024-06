Stadionname bleibt: Rapid verlängert langfristig mit Allianz

Die Allianz wird nicht nur in den nächsten zehn Jahren weiterhin als Namensgeber des Rapid-Stadions in Erscheinung treten, sondern auch als Hauptpartner auf den Trikots des Frauenteams sowie als Unterstützer des Special-Needs-Teams auftreten.

Bundesligist SK Rapid und Allianz Österreich haben ihre Sponsoring-Partnerschaft langfristig verlängert und ausgebaut. So wird die Rapid-Heimstätte bis Sommer 2034 den Namen Allianz-Stadion tragen, das Versicherungsunternehmen findet sich künftig außerdem als Hauptpartner auf den Trikots der grün-weißen Frauenteams und als Unterstützer des Special Needs Teams. Das gaben Rapid und Allianz am Montag bekannt.

"Es freut mich sehr, dass wir die Partnerschaft mit der Allianz Gruppe in Österreich langfristig verlängern konnten. Es macht mich stolz, dass sich ein so starkes internationales Unternehmen langfristig zu unserem Verein bekennt und wir gemeinsam in eine neue Ära schreiten können", sagte Rapid-Präsident Alexander Wrabetz. "Besonders freut mich die explizite Unterstützung unserer Aktivitäten im Mädchen- und Frauenfußball."

Marcus Knipping, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, betonte: "Wir sind somit unter anderem auch weiterhin auf der namhaften Liste der sieben großen Sportstätten weltweit - darunter beispielsweise auch Länder wie Deutschland oder Italien - vertreten, die den Namen des Versicherungsunternehmens tragen. Das zeigt von Vertrauen in unsere attraktive Marke und rückt diese auch im internationalen Kontext einmal mehr in den Vordergrund."