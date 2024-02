Stadionfrage in Freiberg: "Es geht um die Zukunft des Vereins"

Der SGV Freiberg macht um seine sportlichen Ziele keine großen Geheimnisse. Über kurz oder lang will der Klub in die 3. Liga aufsteigen. Derzeit ist das heimische Wasenstadion jedoch nicht einmal für die Regionalliga ausgelegt. Ein Um- oder Ausbau ist nötig, eine kommunale Beteiligung in der Schwebe.

Mehr zur Regionalliga Südwest News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

Für den ambitionierten SGV Freiberg stellen sich mehrere Zukunftsfragen. Im sportlichen Bereich hat er diese mit den Verpflichtungen der Drittliga-erfahrenen Mike Feigenspan (28), Lukas Krüger (25) und Luca Stellwagen (25) sowie der Vertragsverlängerung mit Trainer Roland Seitz beantwortet. "Wenn wir gut rauskommen, sind wir weiter oben dabei", hofft der 59-jährige Coach auf einen guten Start, der es mit den Auswärtsspielen bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und dem Bahlinger SC in sich hat.

Bei der Frage nach der verbesserungswürdigen Infrastruktur liegt der Ball bei der Stadt Freiberg. Am 5. März entscheidet der Gemeinderat über eine kommunale Beteiligung an Um- und Ausbaumaßnahmen des Stadions. "Der Verein hat uns drei Konzepte vorgestellt. Es gibt Interessen von städtischer und von Vereinsseite. Jetzt müssen wir entscheiden, was wir mittragen können", berichtet Bürgermeister Dirk Schaible.

Drei Modelle

Der SGV präsentierte drei Varianten mit Investitionssummen zwischen 800.000 Euro und acht Millionen Euro, wobei sich der Klub beim ersten Modell mit rund 25 Prozent beteiligen würde, bei den beiden anderen Plänen würde der Verein rund 80 bis 90 Prozent der Baukosten übernehmen. Grundvoraussetzung für eine finanzielle Beteiligung des Vereins ist ein Erbbaurecht für das Stadion. "Wir akzeptieren jede demokratische Entscheidung", kündigt Präsident Emir Cerkez an, vermutet aber: "Freiberg will keine 3. Liga, kein Erbbaurecht und lehnt wohl jegliche finanzielle Beteiligung ab."

Es gibt allerdings Signale, dass es noch eine Annäherung geben könnte. Offensichtlich bestehen Vorbehalte, was die Nachhaltigkeit seitens des SGV betrifft. Die scheinen unbegründet, denn Cerkez ist mit seinem Unternehmen in Freiberg ansässig, ist seit 14 Jahren Präsident, er hat den Verein saniert, eine schlanke Entscheidungsebene geschaffen und ihn in die Regionalliga geführt. "Eine Saison könnten wir noch im Wasenstadion Regionalliga spielen, da sind wir mit der Regionalliga GmbH im Gespräch, die weiß um unsere Probleme. Es geht aber um die Zukunft des Vereins", sagt Cerkez.

Vorrangig gefordert wären eine Flutlichtanlage, ein größerer Gästeblock und ein adäquater VIP-Bereich. Es gibt beim SGV auch Überlegungen, sich an einen anderen Standort zu verändern. Sollte es in dieser Saison bereits mit dem Aufstieg in die 3. Liga klappen, müsste der SGV ohnehin in eine drittliga-taugliche Spielstätte ausweichen. Eine naheliegende Lösung wäre die Arena des ehemaligen Drittligisten SG Sonnenhof im 20 Kilometer entfernten Großaspach.