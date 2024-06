Stadionfrage geklärt: Stuttgart II trägt Heimspiele in Großaspach aus

Der VfB Stuttgart II hat eine Heimspielstätte für die Drittliga-Saison 2024/25 gefunden. Wie schon vor zehn Jahren wird die Mannschaft von Markus Fiedler in Großaspach auflaufen. Auch die U 19 wird mindestens dreimal ausweichen müssen - und zwar auf die Waldau.

Erst am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison hat der VfB Stuttgart II den Stuttgarter Kickers im Kampf um die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest den Rang abgelaufen und sich den Aufstieg in die 3. Liga gesichert. Folglich wird die Mannschaft von Markus Fiedler in der kommenden Saison umziehen müssen. Die bisherige Heimspielstätte, das 5000 Zuschauer fassende Robert-Schlienz-Stadion, erfüllt nicht die nötigen Auflagen für die nächsthöhere Spielklasse.

Nun haben die Stuttgarter eine Ausweichspielstätte für die kommende Spielzeit bekanntgegeben. Wie erwartet wird der VfB Stuttgart II seine Heimspiele in der WIRmachenDRUCK Arena in Großaspach austragen. Das Stadion des Oberligisten SG Sonnenhof Großaspach bietet Platz für 10.000 Zuschauer.

Es ist nicht das erste Mal, dass die U 21 der Stuttgarter nach Großaspach ausweicht. Schon in der Saison 2014/15 nutzte die Zweitvertretung das Stadion als Heimspielstätte. Beide Vereine pflegen eine Kooperation auf Nachwuchsebene im Bereich Talent-Sichtung und -Entwicklung miteinander.

U 19 läuft im Stadion der Kickers auf

Doch nicht nur die U 21 muss in der kommenden Spielzeit den Heimspielort wechseln, auch die U 19 wird durch die Bundesliga-Vizemeisterschaft der Profis für mindestens drei Spiele umziehen müssen. Denn weil der VfB im Seniorenbereich in der Champions League an den Start gehen wird, sind die von Nico Willig trainierten A-Junioren automatisch erstmals in der Vereinsgeschichte für die UEFA Youth League qualifiziert.

Sechs internationale Partien sind dem Nachwuchs damit garantiert, die drei Heimspiele werden ebenfalls nicht im Robert-Schlienz-Stadion, sondern stattdessen im Gazi-Stadion auf der Waldau ausgetragen. Die Heimat der Stuttgarter Kickers bietet Platz für 11.468 Zuschauer, darunter 9197 Stehplätze.

Bis zur Auslosung müssen sich die Stuttgarter Junioren allerdings noch ein wenig gedulden. Am 29. August werden die Gruppen feststehen, der erste Spieltag wird am 17. und 18. September ausgetragen.