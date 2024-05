Stade Reims entlässt Trainer Still

Der französische Erstligist Stade Reims hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Will Still getrennt. Reims hatte zuletzt drei Partien in Folge gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel verloren, nach fünf Spielen ohne Sieg ist die Teilnahme am internationalen Geschäft in weite Ferne gerückt. Wer auf den 31 Jahre alten Belgier folgen wird, ist noch nicht bekannt.