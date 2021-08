Stachs Einstieg, Kohrs Schrecksekunde, Svenssons Geburtstag

In voller Mannschaftsstärke startete Mainz 05 am Mittwochnachmittag in die neue Trainingswoche. Abräumer Dominik Kohr sorgte bei Geburtstagskind Bo Svensson für eine Schrecksekunde. Neuzugang Anton Stach war erstmals dabei.

Kurz vor dem Ende der 75-minütigen Einheit sank der etatmäßige Sechser zu Boden. Im Zweikampf mit Merveille Papela hatte Kohr einen Schlag auf das linke Knie erhalten. Nach kurzer Behandlungspause ging es jedoch weiter. Ähnlich wie zuvor schon bei Edimilson Fernandes, der ebenfalls behandelt werden musste.

An seinem 42. Geburtstag machte Bo Svensson "business as usual". Der 05-Cheftrainer hatte der Mannschaft am Montag und Dienstag freigegeben zum Durchschnaufen nach einem achttägigen Trainingslager, DFL-Media-Day sowie dem Testspiel gegen Genua CFC (3:2).

Stach ist schon mittendrin, aber doppelt gesperrt

Mitten im Geschehen war am Mittwoch erstmals Neuzugang Anton Stach, der am Wochenende verpflichtet wurde. Der 3,5 Millionen Euro teure Abwehrmann muss an den ersten beiden Bundesligaspieltagen noch eine Rotsperre absitzen und ist auch im DFB-Pokal am Sonntag bei der SV Elverberg (15.30 Uhr) wohl kein Thema.

Voll integriert im Training ist Aaron. Der technisch versierte Spanier gehört in Mainz weiter zu den Verkaufskandidaten, weil seine Defensivfähigkeiten nicht wirklich zum Spielstil von Svensson passen. Neuzugang Anderson Lucoqui und Rückkehrer Jonathan Meier sind die ersten Anwärter auf den Linksverteidigerposten. "Aaron haut sich voll rein im Training, ich hatte auch ein längeres Gespräch mit ihm, wir haben ein gutes Verhältnis. Es gibt klare Linien, für mich ist wichtig, wie er sich benimmt. Das hat er bis jetzt sehr gut gemacht", zeigte sich Svensson bereits nach dem Testspiel gegen Genua angetan von Aarons Auftreten.

Wir haben ein gutes Verhältnis. Es gibt klare Linien, für mich ist wichtig, wie er sich benimmt. Das hat er bis jetzt sehr gut gemacht. Bo Svensson über Aaron

13.500 Zuschauer gegen RB Leipzig zugelassen



Die Behörden der Stadt Mainz haben das Zuschauerkonzept des FSV Mainz nach Vereinsangaben mit wenigen Einschränkungen genehmigt. Bei unveränderter Inzidenz können zum ersten Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig (Sonntag, 15. August, 15.30 Uhr) 13.500 Zuschauer in die Mewa-Arena. Nach dem Ablauf des Vorkaufsrechts für Dauerkarteninhaber startete am Mittwoch der freie Verkauf.