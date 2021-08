Stachs Debüt gegen die Ex-Kollegen

Für Anton Stach steht ein besonderer Samstag an: In doppelter Hinsicht. Dem Mainzer Neuzugang steht nicht nur seine Bundesliga-Premiere bevor, er feiert das Debüt in der Beletage auch noch gegen seinen Ex-Klub Greuther Fürth. Beginnt der Allrounder sogar?

Ausgeschlossen ist das nicht, sogar wahrscheinlich. Denn nach dem enttäuschenden Auftritt beim VfL-Bochum hat FSV-Trainer Bo Svensson allerhand Gründe, um durchzuwechseln. Und der Däne hält große Stücke auf den 3,5-Millionen-Euro-Zugang: "Er bringt die Qualitäten mit, um auf beiden Positionen im zentralen Mittelfeld zu spielen. Auf der Sechs, aber mit seiner Dynamik und Qualität mit Ball kann er auch auf der Acht spielen." Angesichts seiner Körpergröße von 1,93 Metern bringt Stach auch noch Kopfballstärke mit - keine allzu häufige Kombination, die ihn speziell macht.

Svensson kennt die Baustellen bei Stach

Svensson erwartet für die erste Bundesliga-Saison des 22-Jährigen, "dass ich sein Potenzial erkenne und er auch. Dass wir an seinen Baustellen arbeiten." Denn in den Augen des Dänen ist Stach "noch nicht fertig vom Athletischen her und vom taktisch-inhaltlichen Wissen". Svensson will den Ex-Fürther also formen. Bei den Franken agierte er in der Aufstiegssaison meist auf der Sechs, im Ausnahmefall auch mal als Innenverteidiger.

Bei den Rheinhessen dürfte der frischgebackene U-21-Europameister fürs Erste auch eher defensiv auf der Sechs gefragt sein. Beim zähen Sieg im Elfmeterschießen im DFB-Pokal bei der SV Elversberg jedoch betrieb Stach nach seiner Einwechslung auch offensiv Werbung für sich, bereitete beide Treffer von Jonathan Burkardt vor und verwandelte vom Punkt.

Es ist ja kein Geheimnis, wie wir versuchen zu spielen, deswegen spielt die vermeintliche Informationsquelle Anton Stach keine große Rolle. Stefan Leitl

Mit Blick auf das Duell mit seinem Ex-Arbeitgeber am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) rät ihm Svensson zu "versuchen, das zu genießen. Auch wenn er wahrscheinlich ein paar mentale Aufgaben mehr hat als ein paar andere auf dem Platz." Klar, gegen die alten Kollegen um Trainer Stefan Leitl, der ihm direkt nach seinem Wechsel aus der Regionalliga vom VfL Wolfsburg II das Vertrauen im Unterhaus schenkte. Leitl übrigens fürchtet den "Fürth-Kenner" Stach nicht, will die übliche Strategie des Aufsteigers auch in Mainz durchziehen: "Es ist ja kein Geheimnis, wie wir versuchen zu spielen, deswegen spielt die vermeintliche Informationsquelle Anton Stach keine große Rolle."