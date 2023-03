Stach und Petersen leiten Punktspiel in der Bezirksliga

Die Bundesligaprofis Anton Stach (Mainz 05) und Nils Petersen (SC Freiburg) pfeifen am 25. März in Nierstein ein Bezirksligaspiel. Deniz Aytekin fungiert als Schiedsrichterbeobachter. Weitere DFB-Aktionen sollen folgen.

Für den kommenden Montag hat der DFB zu einer Pressekonferenz mit den beiden Bundesligaspielern und dem erfahrenen Referee eingeladen. Dort wird eine Aktion vorgestellt, die am Tag des Länderspiels zwischen Deutschland und Peru in Mainz stattfindet. Nach kicker-Informationen ist es der Auftakt zu einem Fokusthema, das der Verband im Jahr 2023 über Schiedsrichter macht, um auf deren Probleme und die Nachwuchssorgen hinzuweisen.

Je eine Halbzeit werden Stach und Petersen am Samstag, 25. März, die Partie in der Bezirksliga Rheinhessen zwischen dem VfR Nierstein und Aufsteiger TSV Mommenheim (Anpfiff 15 Uhr) leiten, wie die Allgemeine Zeitung Mainz zuerst berichtete. Aytekin ist als Schiedsrichterbeobachter im Einsatz, soll allerdings auch per Headset mit den Bundesligaprofis verbunden sein.

Auftakt einer Veranstaltungsreihe

Der Einsatz von Stach und Petersen ist der Auftakt einer Veranstaltungsreihe, die der DFB zum Thema plant. Neben allgemeinen Nachwuchssorgen im Schiedsrichterbereich kämpft der Verband auch gegen die wachsende Zahl von Spielabbrüchen. In der Saison 2021/2022 sind 911 Fußballspiele aufgrund von Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen abgebrochen worden. Das ist die höchste Zahl, seitdem der DFB 2014 auf Basis der Online-Spielberichte der Unparteiischen ein Lagebild des Amateurfußballs erstellt.

"Erstmals in drei Jahren konnten wir wieder eine Saison ohne Lockdowns absolvieren. Das freut uns, aber gleichzeitig müssen wir erstmals einen Anstieg bei den Spielabbrüchen feststellen, wobei wir uns immer noch im Promillebereich bewegen. Zuletzt haben wir die Präventions- und Interventionsarbeit deutlich ausgebaut. Bei dieser Anstrengung dürfen und werden wir nicht nachlassen", sagte der 1. DFB-Vizepräsident Amateure, Ronny Zimmermann in einer Mitteilung des Verbands.

Nachdem die Quote der Spielabbrüche über Jahre stabil geblieben war, hat sich dies nun geändert. Im Schnitt wurde im Amateurfußball jedes 1339. Spiel in der vergangenen Saison abgebrochen.