Stach in WM-Form? "Das macht der Hansi schon"

Anton Stach war eine der prägenden Figuren des Mainzer Siegs gegen Köln. Trainer Bo Svensson wollte den Fokus auf das Kollektiv lenken, doch kam an seinem Mittelfeldmann nicht vorbei.

Anton Stach (Mitte) ist seit Wochen in Topform und erzielte gegen Köln sein erstes Saisontor. IMAGO/HMB-Media

Drei Punkte hatten für den FSV Mainz 05 nach vier Heimspielen Rang 18 in der Heimtabelle der Bundesliga bedeutet. Gegen den dezimierten 1. FC Köln gelang nicht nur der erste Heimsieg der laufenden Spielzeit, sondern direkt ein Statement: 5:0 gewannen die 05er. "Wir haben heute aufs Feld gebracht, was wir schon länger aufs Feld bringen wollten", fasste Karim Onisiwo, einer der Matchwinner, nach Abpfiff bei DAZN zusammen.

Onisiwo und Svensson loben das Kollektiv

Seine eigene Leistung wollte er dabei aber trotz Beteiligung an nahezu allen entscheidenden Spielszenen nicht an die große Glocke hängen. "Ich hatte heute einen ganz guten Tag", lautete die trockene Analyse des Österreichers, der "eine gute Mannschaftsleistung" betonte, weshalb er "richtig stolz" auf sein Team sei.

Ähnlich gab sich auch Trainer Bo Svensson, der eigentlich keinen seiner Spieler besonders herausheben wollte: "Natürlich gab es ein paar Einzelspieler, die ein sehr gutes Spiel gemacht haben, aber es gab auch keine, die ein schlechtes Spiel gemacht haben. Darauf würde ich den Fokus legen."

An einem Akteur kam der Däne im Interview aber nicht vorbei: Anton Stach. Zu Saisonbeginn hatte Svensson den Mittelfeldmotor öffentlich kritisiert. In Folge einer Verletzung "war er gehemmt", bestätigte der Coach, aber attestierte seinem Schützling eine Wende: "Er ist ein anderer Spieler. Das ist der Anton, den wir aus der letzten Saison kennen. Er hat eine ganz andere Power, ein ganz anderes Selbstverständnis."

Stachs Wandlung WM-reif?

"Seit zwei, drei, vier Wochen ist alles wieder frei, auch mein Kopf ist frei, sodass ich mich normal bewegen kann", verriet Stach, weshalb es bei ihm aktuell wieder besser läuft. Entsprechend versuche er, "alles reinzuhauen". Ob das reicht, um Bundestrainer Hansi Flick von einer WM-Nominierung zu überzeugen? Wenn es nach Bo Svensson geht, durchaus eine Option: "Ich finde, der Anton ist ein guter Spieler und macht es toll. Alles andere - das macht der Hansi schon."

Stach selbst gab sich derweil etwas verhaltener. "Es wäre schön, wenn ich dabei bin", gab der 23-Jährige zwar zu, doch fügte an: "Das steht für mich nicht im Fokus." Deutlich akuter ist die Vorbereitung auf das nächste Wochenende. Am Samstag, den 29. Oktober (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wartet niemand Geringeres als der FC Bayern München.

Dass das Spiel in der Münchner Allianz Arena stattfindet, könnte dabei tatsächlich ein Vorteil für den FSV sein, der mit 12 Zählern aus sechs Spielen als Tabellenführer des Auswärtsrankings in den Spieltag gegangen war. "Das stimmt, da werden wir das auf den Prüfstand stellen", kündigte Onisiwo an.