"Stabilität und Dynamik": Fortuna Köln verpflichtet Wellers

Fortuna Köln hat einen neuen Außenverteidiger vorgestellt: Jan Wellers zieht es vom Regionalliga-Absteiger VfB Homberg in die Rheinmetropole.

Nach dem Abstieg mit Homberg bleibt Wellers der Regionalliga erhalten. Der 22-Jährige wechselt zur neuen Spielzeit zu Fortuna Köln, dem Tabellenfünften der abgelaufenen Saison. Wellers spielte bereits 54-mal für Rot-Weiß Oberhausen und Homberg in der Regionalliga und erzielte dabei sieben Tore. Seine fußballerische Ausbildung genoss der Außenverteidiger bei Schalke 04 und dem VfL Bochum.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Jan für uns entschieden hat. Er wird als Außenverteidiger defensiv für Stabilität sorgen und mit der nötigen Dynamik unser Flügelspiel beleben", wird Fortunas Sportlicher Leiter Matthias Mink auf der Vereinswebsite zitiert.

Schwadorf kommt von Preußen Münster

Am gestrigen Montag gab Köln bereits die Verpflichtung von Jules Schwadorf bekannt. Der 29-Jährige kehrt in seine Heimatstadt zurück, nachdem sein Vertrag bei Münster nicht verlängert wurde. Mit 107 Regionalliga-Einsätzen und 58 Spielen in der 3. Liga bringt Schwadorf viel Erfahrung mit in die Domstadt.

"Mit Jules konnten wir einen Spieler unter Vertrag nehmen, der den Unterschied ausmachen kann", erklärte Mink, "Jules wird unserem Spiel mit seiner individuellen Qualität und seiner Erfahrung sehr guttun."

In der kommenden Saison wird Schwadorf die Trikotnummer 19 tragen.