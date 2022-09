"Stabilität durch Aktivität": Scherning fordert Mut und Überzeugung

In der Formtabelle seit seinem Amtsantritt erreicht der neue Trainer einen soliden Mittelplatz 10. In der richtigen Tabelle muss Arminia mit Daniel Scherning dafür noch zulegen - etwa mit einem Heimsieg gegen Holstein Kiel.

"Ein Sieg am Samstag tut in jeglicher Hinsicht gut, auch mit Blick auf die Tabelle", weiß Daniel Scherning um die Wichtigkeit der nächsten Partie daheim gegen Kiel (13 Uhr, LIVE! bei kicker). Im Falle eines erneuten Misserfolgs stünde Absteiger Arminia über die Länderspielpause bestenfalls weiterhin auf dem Relegationsplatz - ein enttäuschendes Bild, das für das ohnehin aktuell nicht übermäßig ausgeprägte Ego nicht förderlich wäre.

Das Selbstvertrauen fehlt - Bei Weitem nicht alles schlecht

"Wir haben durch die Gesamtsituation eine Mannschaft, die nicht das aller größte Selbstvertrauen haben kann", bestätigt der Trainer. "Aber sie muss sich dagegen wehren und hat das bis auf das Nürnberg-Spiel auch sehr gut gemacht. Das hat man in dieser Woche auch gemerkt, mit ein bisschen Wut im Bauch auf dem Trainingsplatz. Die Jungs sind sehr selbstkritisch mit der Leistung umgegangen und haben weniger nach Ausreden gesucht."

In der Formtabelle immerhin auf einem ordentlichen Mittelplatz liegend (in einer "Scherning-Tabelle" seit dessen Amtsantritt ist Arminia derzeit 10.), sind die Ostwestfalen von ebendiesem im wahren Ranking ein gutes Stück entfernt. Weit entfernt sei Scherning aber auch davon, alles schlecht zu reden, so der neue Coach. In Heidenheim und Darmstadt habe man gepunktet (jeweils mit einem 1:1), außerdem Braunschweig daheim klar und verdient geschlagen (4:1). "Bis auf das Nürnberg-Spiel waren wir auf einem ordentlichen Weg. Wir haben aber gesehen, dass wir noch einiges zu tun haben."

Wichtig ist, dass wir überzeugt von uns sind, egal, in welcher Spielphase wir uns befinden. Wir müssen mutig, gierig und leidenschaftlich sein. Daniel Scherning

Die Aufarbeitung der schlappen Vorstellung beim FCN, die zwangsläufig mit einer 0:1-Niederlage endete, hatte bereits schon unmittelbar am vergangenen Samstag begonnen. Intensiv widmete man sich in Bielefeld Tag für Tag den Basics, wie Scherning aufzählt: "Spiel gegen den Ball, Spieleröffnung. Anlaufverhalten, defensive Abläufe. Standards." Das Ergebnis soll sich am Samstag gegen die KSV Holstein sehen lassen können. "Wir wollen unsere Stabilität durch Aktivität beeinflussen. Das fängt vorne an. Wichtig ist, dass wir überzeugt von uns sind, egal, in welcher Spielphase wir uns befinden. Wir müssen mutig, gierig und leidenschaftlich sein."

Scherning kündigt Startelf-Änderungen an

Wen er zur Erfüllung der Mission mitnehmen wird, hält Scherning wie üblich noch im Verborgenen. Nur so viel: "Wir werden weder die gleiche Kaderbesetzung, noch die gleiche Startformation wie in Nürnberg haben, das kann ich schon einmal vorwegnehmen."

Ob Ex-Kapitän Manuel Prietl nach seiner Knieverletzung wieder ein Thema sein wird? "Er ist auf jeden Fall wieder eine Woche weiter und eine absolute Alternative für den Kader", so Scherning über den nach und nach genesenden Österreicher. "Er hat die Zeit genutzt, auffällig trainiert und wirkt sehr präsent." Der 31-Jährige pirscht sich allmählich wieder an das Team an, zur Freude seines Trainers. Der sagt: "Ich bin froh, dass er jetzt in einem Zustand ist, in dem er der Mannschaft auch wieder helfen wird. Er ist insgesamt auf einem sehr guten Weg."