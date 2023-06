Stabilisator für das Mittelfeld: Mannheim holt Rieckmann

Der SV Waldhof Mannheim hat seinen fünften Neuzugang präsentiert: Julian Rieckmann kommt aus Magdeburg in die Kurpfalz und soll dort seine defensiven Qualitäten einbringen.

Der SV Waldhof Mannheim verstärkt sein Mittelfeld zur kommenden Saison mit Julian Rieckmann. Wie die Mannheimer am Mittwoch bestätigten, kommt der 22-Jährige ablösefrei vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg, für den er in den vergangenen beiden Spielzeiten aktiv war. Zur Vertragslaufzeit machten die Kurpfälzer keine Angaben.

Rieckmann wurde in der Jugend bei Werder Bremen fußballerisch ausgebildet, kam bei den Grün-Weißen aber nicht über die zweite Mannschaft hinaus - trotz achtmaliger Nominierung für den Spieltagskader, blieb ihm ein Einsatz bei den Profis verwehrt.

2021 entschloss sich der defensive Mittelfeldspieler daher für einen Wechsel zum damaligen Drittligisten Magdeburg, mit dem er in seiner ersten Saison in die 2. Bundesliga aufstieg und dabei 18 Spiele (ein Assist) machte. In der abgelaufenen Spielzeit kam der neunmalige Juniorennationalspieler jedoch nur noch auf sechs Einsätze in der 2. Liga, verpasste die letzten zehn Spieltage allerdings auch verletzungsbedingt. Nun folgt für ihn der Schritt zurück in Liga drei.

"Noch einiges an Entwicklungspotenzial"

Tim Schork, Geschäftsführer Sport beim SVW, zeigt sich begeistert von seinem Neuzugang: "Mit Julian bekommen wir einen defensiven Sechser, der so in unserem Kader noch nicht vorhanden ist. Mit seiner Lauf- und Zweikampfstärke sowie Passsicherheit wird er unser Spiel bereichern. Er besitzt noch einiges an Entwicklungspotential. Wenn er dieses ausschöpft, werden wir viel Freude an ihm haben."

"Die Verantwortlichen habe sich sehr um mich bemüht, was die Entscheidung hier zum Waldhof zu wechseln, leicht gemacht hat. Ich freue mich hier auf ein Umfeld, dass den Fußball genauso lebt, wie ich es mache - und zwar mit viel Leidenschaft und Emotionen. Es wartet eine spannende Aufgabe auf mich, die ich nun mit maximaler Vorfreude angehen werde", freut sich Rieckmann auf seine neue Herausforderung in Mannheim.

Rieckmann fünfter Neuer in der Kurpfalz

Für den SV Waldhof, der die abgelaufene Saison als Tabellensiebter beendete, ist Rieckmann der fünfte Neuzugang. Zuvor hatten die Kurpfälzer bereits Per Lockl, Jalen Hawkins, Jonas Carls sowie Torwarttalent Malwin Zok unter Vertrag genommen.