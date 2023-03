"Stabile Größe" Uphoff verlängert in Freiburg

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Ersatztorhüter Benjamin Uphoff verlängert - und dabei dessen Bedeutung für die Mannschaft hervorgehoben.

Im Sommer 2020 kam Benjamin Uphoff vom Karlsruher SC zum badischen Rivalen Freiburg. Seitdem bestritt der 1,92 Meter große Ersatzkeeper zwar nur fünf Pflichtspiele, ist aber ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, wie Sportdirektor Klemens Hartenbach jetzt nochmal im Zuge der Vertragsverlängerung hervorhob. "Benni ist eine stabile Größe in unserem Torwart-Trio und sowohl sportlich als auch menschlich sehr wichtig für unsere Mannschaft. Es gibt uns ein gutes Gefühl, Benni mit seinen Qualitäten und seiner Verlässlichkeit bei uns zu haben", so Hartenbach in einer Vereinsmitteilung.

Wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Benjamin Uphoff

Der 29-jährige Uphoff, der auch zwei Spiele für die zweite Mannschaft der Breisgauer bestritten hat, verfügt über viel Erfahrung. Ausgebildet wurde er bei Wacker Burghausen. Nach Stationen beim 1. FC Nürnberg und VfB Stuttgart II landete er 2017 beim Karlsruher SC. Dort wurde Uphoff auf Anhieb Stammkeeper und feierte 2019 den Aufstieg in die 2. Liga. Insgesamt bestritt er 34 Zweitliga- und 108 Drittliga-Partien. Hinzukommen 81 Regionalliga-Spiele sowie zwei Bundesliga-Einsätze im Trikot des SCF.

"Die vergangenen drei Jahre in Freiburg waren geprägt von großen sportlichen Erfolgen mit der Mannschaft und intensiver Arbeit in der Gruppe der Torhüter", sagt der Keeper selbst. "Ich fühle mich hier am richtigen Platz und möchte meinen Teil zur weiteren Entwicklung des Teams beitragen. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da."

Wie lange Uphoffs neuer Vertrag gültig ist, teilte der SC Freiburg wie gewöhnlich nicht mit.