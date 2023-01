"Stabil geworden": FCA bindet Jensen bis 2025

Fredrik Jensen ist endgültig angekommen beim FC Augsburg und hat nun einen neuen Vertrag in der Tasche.

Fredrik Jensen hat sein Arbeitspapier beim FCA vorzeitig verlängert, der finnische Nationalspieler hat bei den Fuggerstädtern einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben, wie der Verein zwei Tage vor dem Re-Start mit dem Spiel bei Borussia Dortmund (15.30, LIVE! bei kicker) mitteilte.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag beim FCA verlängern konnte", ließ Jensen wissen, der sich "beim FCA unheimlich wohl fühle". Und zumal er gut viereinhalb Jahre nach seinem Wechsel von Twente Enschede auch so richtig angekommen ist in Augsburg.

"Leider wurde er in den letzten Jahren immer wieder durch Verletzungen und Blessuren zurückgeworfen", erklärte Geschäftsführer Stefan Reuter, in der laufenden Saison ist das aber nicht so. "Mit seiner Dynamik und Vielseitigkeit ist Fredrik Jensen ein wichtiger Spieler für uns", so der FCA-Geschäftsführer. Elf seiner 52 Bundesliga-Partien absolvierte Jensen in dieser Spielzeit.

Schon in der Sommervorbereitung lobte Trainer Enrico Maaßen seine Nummer 24. "Er kann einfach überall spielen, weil er körperlich viel mitbringt und eine sehr hohe Spielintelligenz besitzt." Die kann er nun weiter einbringen.

Lob von Reuter

Denn Jensen ist "durch intensive Arbeit stabil geworden", sagte Reuter, "absolvierte so viele Spielminuten wie in keiner vorherigen Saison und war er in elf der 15 Bundesliga-Spiele am Ball. Wir sind überzeugt, dass er diese Entwicklung noch weiter ausbauen wird und wir gemeinsam erfolgreich sein werden." Die Grundlage ist mit dem neuen Vertrag gelegt.