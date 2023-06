Stabhochspringerin Vogel zieht die Lose

Die Auslosung der 1. Runde im DFB-Pokal rückt näher. Der DFB hat inzwischen auch verraten, wer die Kugeln aus dem Topf zieht.

Das Finale in Berlin liegt noch nicht lange zurück - und schon wirft die Auslosung der 1. Runde im DFB-Pokal der Saison 2023/24 ihre Schatten voraus. Am kommenden Sonntag (ab 17.10 Uhr) werden in der "ZDF-Sportreportage" die Paarungen ermittelt. Wie gewohnt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Losfee, das gab der DFB am Montag auf seiner Website bekannt, ist diesmal die Stabhochspringerin Sarah Vogel von Eintracht Frankfurt. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Moderiert wird die Sendung von Sven Voss.

Überraschungs-Europameisterin 2021

Vogel wurde bei der Leichtathletik-EM 2021 sensationell Europameisterin und daraufhin von der Deutschen Sporthilfe als "Juniorsportlerin des Jahres 2021" ausgezeichnet. Nach einer schweren Verletzung stieg sie erst vor Kurzem in die Wettkampfsaison ein. Ihr Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Am 3. Juni hatte RB Leipzig im Berliner Olympiastadion im Endspiel gegen die Eintracht den Titel verteidigt. Insgesamt 64 Mannschaften nehmen ab dem 11. August in der 1. Runde neuen Anlauf, um das Ticket für Berlin zu lösen.