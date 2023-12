Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Schulz

Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat Anklage gegen Nico Schulz erhoben. Dem ehemaligen Profi von Borussia Dortmund wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Wie die Staatsanwaltschaft Dortmund am Freitag mitteilte, wurde durch sie Anklage gegen Nico Schulz wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in drei Fällen an seiner ehemaligen Lebensgefährtin erhoben. Die Taten sollen sich im Januar, März und August 2020 in Berlin und Dortmund zugetragen haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zu diesem Zeitpunkt stand Schulz noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Im Juli 2023 hatte der Klub die Vertragsauflösung bekanntgegeben. Seitdem ist Schulz vereinslos. Der gebürtige Berliner hatte zuvor vier Jahre für den BVB gespielt, dabei aber nur selten die sportlichen Hoffnungen erfüllt.