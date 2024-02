St. Pölten verpasst Cup-Coup bei Rapid: "Davon können wir uns nichts kaufen"

Beim Duell zwischen dem SK Rapid und dem SKN St. Pölten wollte der nächste Zweitligist zum Riesentöter werden. Am Ende mussten sich die Niederösterreicher dem Gastgeber aus der Bundeshauptstadt mit 1:3 geschlagen geben, brachten aber mit einer geschlossenen Defensivleistung den Favoriten aus Wien ordentlich ins Wanken.

Der SKN St. Pölten wollte es dem DSV Leoben gleichmachen und als nächster Zweitligist für eine weitere Überraschung im ÖFB-Cup sorgen. Beim Viertelfinal-Duell gegen Rapid mussten sich die Niederösterreicher letztendlich trotz Führung mit 1:3 geschlagen geben und verpassten die große Überraschung gegen den Wiener Bundesligisten. Cheftrainer Philipp Semlic durfte bei seinem Pflichtspieldebüt auf der Bank der St. Pöltener aber schon einige positive Aspekte erkennen, die ihn für die Zukunft positiv stimmen. "Mir ist es wichtig, dass meine Mannschaft für eine bestimmte Art und Weise des Fußballs steht und das konnte man heute schon ansatzweise sehen", so der 40-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Zu Beginn sah es auch so aus, als könnte dem nächsten Underdog ein Coup gelingen, als Stefan Nutz bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz nach langer Verletzungspause sein Team per Elfmeter mit 1:0 in Führung brachte. "Gerade in den ersten 20 Spielminuten ist unser Plan sehr gut aufgegangen und wir sind auch nicht unverdient in Führung gegangen" so Semlic, der dem routinierten Mittelfeldspieler, der nach seinem Transfer im vergangenen Sommer aufgrund einer Verletzung erst jetzt sein Debüt für St. Pölten gab, ein Kompliment aussprach: "Mich hat es beeindruckt, wie er als Leader vorangeht. Er bringt eine hohe Gewinnermentalität in die Mannschaft und es freut mich, dass er mit seinem Tor ein gutes Debüt feiern konnte. Wir wissen aber auch, dass er noch seinen Rhythmus braucht und die Zeit werden wir ihm geben."

Semlic lobt Defensivleistung

Direkt nach dem Führungstreffer konnten die St. Pöltener durchaus dem Spiel ihren Stempel aufdrücken und mit einer kompakten Mannschaftsleistung sowie ansehnlichen Passstafetten überzeugen. Doch spätestens nach dem Ausgleichstreffer der Hausherren aus Wien verlor der aktuelle Tabellendritte seinen Drive und kam in weiterer Folge kaum noch gefährlich nach vorne. "Wir wussten, dass Rapid in der zweiten Halbzeit dominanter auftreten wird", so der 40-Jährige, der das unglückliche Eigentor von Kapitän Christian Ramsebner aber nicht als Genickbruch für sein Team bezeichnen wollte: "Das Problem war nicht das Eigentor, sondern dass wir danach wenig Entlastung hatten. Da hätten wir für mehr Entlastung sorgen müssen, um unsere Momente in der Offensive zu haben."

Einzig ein Versuch von Joker Johannes Tartarotti, der nach einem Eckball aus kurzer Distanz über das Tor schoss, sorgte gegen Ende des Spiels noch für etwas Spannung im Rapid-Strafraum. Das 1:3 durch Matthias Seidl war aber letztlich zu viel für die Abwehr des Zweitligisten, der trotz der positiven Aspekte am Ende mit leeren Händen dasteht. "Im Defensivverbund haben wir uns sehr gut präsentiert", lobte Semlic den Auftritt seiner Hintermannschaft und stellte im selben Atemzug klar: "Davon können wir uns aber nichts kaufen, weil wir ausgeschieden sind. Das Spiel heute war für uns auch eine Ausnahmesituation, das ist nicht unser täglich Brot. Es war eine schöne Erfahrung für die Spieler, aber leider ist uns das Weiterkommen nicht geglückt."

Nun kann sich das "Wolfsrudel" wieder auf den Ligaalltag konzentrieren, wo man auf dem Weg zum angepeilten Aufstieg bereits im Herbst unter Verzug geraten ist. Schon elf Punkte beträgt der Rückstand der Niederösterreicher auf Tabellenführer Grazer AK. Zum Frühjahrsstart steht für die Semlic-Elf ein Auswärtsspiel beim SV Lafnitz an.