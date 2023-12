St. Pölten präsentiert Semlic als neuen Cheftrainer

Der SKN St. Pölten hat am Montag seinen neuen Trainer präsentiert. Philipp Semlic tritt beim niederösterreichischen Zweitligisten die Nachfolge von Stephan Helm und Emanuel Pogatetz an.

Die Trainersuche des SKN St. Pölten ist beendet: Wie der Zweitligist am Montag mitteilte, wird Philipp Semlic bei den Niederösterreichern ab Beginn der Wintervorbereitung als neuer Coach fungieren. Über die Vertragslaufzeit machten die "Wölfe" keine Angaben. Der 40-Jährige tritt bei St. Pölten die Nachfolge von Stephan Helm und Emanuel Pogatetz an. Das Trainerduo wurde im Oktober nach einem schwachen Saisonstart entlassen, danach wurde die Mannschaft interimistisch von SKN-Geschäftsführer Jan Schlaudraff betreut.

Der zuletzt vereinslose Semlic war von 2020 bis 2023 Cheftrainer in Lafnitz und etablierte den Dorfklub als fixe Größe in der 2. Liga. Nun kommt auf ihn in St. Pölten eine neue Aufgabe zu. "Wir wollen mit dem SKN eine dominante und zielorientierte Spielweise an den Tag legen und damit Erfolg haben. Der SKN hat mit dem Umfeld und den Strukturen großes Potential - und daraus gilt es nun, das Maximum für uns gemeinsam herauszuholen", so Semlic.

Semlic-Premiere bei Rapid

Klare Zielvorgabe für Semlic ist die Rückkehr in die Bundesliga. In der laufenden Saison dürfte dieses Unterfangen zu einer wahren Mammutaufgabe werden, beträgt St. Pöltens Rückstand auf Spitzenreiter GAK bei einem Spiel mehr doch bereits elf Punkte. Seine Premiere als SKN-Trainer wird Semlic am 4. Februar 2024 (18.10 Uhr, LIVE! bei kicker) im Cup-Viertelfinale beim SK Rapid feiern.

Zuletzt wurde Semlic auch bei Austria Lustenau als möglicher Nachfolger von Markus Mader gehandelt. Die Vorarlberger, die in der gesamten Herbstsaison ohne Sieg blieben und mit nur drei Punkten das abgeschlagene Schlusslicht der Bundesliga bilden, wollen ihren neuen Trainer noch vor Weihnachten präsentieren. Mögliche Kandidaten sind Robert Ibertsberger, Holger Bachthaler, Ognjen Zaric und Andreas Heraf.