St. Paulis Wahl vor Duell mit dem Ex-Klub: "In dieser Woche ruht das Telefon"

Hauke Wahl steht nach seinem Abgang im Sommer vor dem ersten Wiedersehen mit Holstein Kiel. Mit der Punkteausbeute bei seinem neuen Arbeitgeber FC St. Pauli kann der Innenverteidiger bislang nicht zufrieden sein.

Nach einem Joker-Einsatz beim Auftaktsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:1) stand Neuzugang Hauke Wahl in der 2. Bundesliga viermal in Folge in der Startelf des FC St. Pauli - viermal mussten sich die Kiezkicker mit einem Unentschieden begnügen. "Aus den vier Unentschieden hätten wir auch zehn oder zwölf Punkte holen können", betonte der Innenverteidiger in einer Medienrunde.

Am 6. Spieltag wartet nun ein besonderes Spiel auf den 29-Jährigen. Ex-Klub Holstein Kiel, den er nach 235 Pflichtspielen im Sommer verließ, ist zu Gast am Millerntor. "Ich war fünf Jahre in Kiel und habe einige Freunde dort, mit denen ich im regelmäßigen Austausch bin", erklärte Wahl, der jedoch klarstellte: "In dieser Woche ruht das Telefon."

Wenn der Verteidiger in dieser Spielzeit aber zurück nach Kiel schaut, dann sieht er vor allem erfolgreichen Fußball. Vier der ersten fünf Partien konnten die Störche gewinnen. Wahl fordert: "Wir müssen weiterhin aktiv gegen den Ball sein. Die Jungs, die bei uns vorne gespielt haben, haben einen extrem guten Job erledigt und es uns hinten leichtgemacht. Daran müssen wir festhalten."

Ob Trainer Fabian Hürzeler auch an Wahl als Innenverteidiger festhält, oder ihn nach der Sprunggelenksverletzung von Jackson Irvine im Länderspiel - eine genaue Diagnose steht weiterhin aus - in das defensive Mittelfeld vorzieht, ist dagegen noch offen. Eric Smiths Rückkehr ins Zentrum scheint auf dem Papier die naheliegendste Option zu sein, in der vergangenen Saison ist Wahl für die KSV allerdings auch zweimal auf die Sechser-Position vorgerückt.

Keine Sorgenfalten nach Irvine-Ausfall

"Es war natürlich eine schlechte Nachricht, die uns ereilt hat", blickte der Defensivspieler auf den Ausfall seines Kapitäns. Sorgen müsse man sich jedoch keine machen. "Wir haben einen großen Kader, genügend Qualität und gute Jungs hinten dran, die zeigen können, dass man auf sie zählen kann."

Zu seiner persönlichen Rolle erklärte er: "Ich will spielen, ob als Innenverteidiger oder in der Mitte. Für mich ist es einfach wichtig, auf dem Platz zu stehen. Wenn der Trainer meint, dass für mich eine andere Position die richtige ist, dann spiele ich sie."

Für den gebürtigen Hamburger zähle am Sonntag (13.30 Uhr) nur eine Sache: "Ich will das Spiel unbedingt gewinnen und die für mich ersten drei Punkte zuhause holen." Dafür wird es nach drei Nullnummern aus fünf Spielen aber vor allem auch die Kollegen aus dem Offensivbereich brauchen.