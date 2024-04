St. Paulis Suche nach der direkten Antwort

An der Entstehung der 1:2-Niederlage in Karlsruhe hatte Nikola Vasilj entscheidenden Anteil. Der nach vorn abgewehrte Ball von St. Paulis Schlussmann war entscheidend für den frühen Rückstand. Einen Rückschlag im Aufstiegskampf fürchtet der 28-Jährige jedoch nicht.

"Wir sind nach den Niederlagen in Magdeburg und auf Schalke zurückgekommen", sagt Vasilj und ist sicher: "Wir werden das wieder tun." Tatsächlich hat der Noch-Spitzenreiter, dessen Vorsprung auf Kiel nur noch zwei Punkte beträgt, auf die ersten beiden Saison-Niederlagen jeweils mit Siegen geantwortet: Dem 0:1 in Magdeburg war ein 1:0 gegen Braunschweig gefolgt, dem 1:3 in Gelsenkirchen ein 2:0 gegen Hertha BSC.

Auch auf den Pokal-K.-o. im Elfmeterschießen gegen Düsseldorf hatten die Kiez-Kicker mit einem 3:2 gegen Greuther Fürth reagiert. Hauke Wahl glaubt daher wie der Schlussmann: "Das wird uns nicht umhauen." Hinzu kommt aus seiner Sicht: "Bei den anderen beiden Niederlagen in der Liga waren unsere Spiele schlechter als in Karlsruhe. Wir waren nicht schlecht, aber unglücklich, haben mehr Fehler gemacht als sonst und waren nicht so geduldig. Wir haben zu häufig zu schnell Lösungen gesucht."

Fabian Hürzeler bemängelt in der Analyse des Samstagabends noch etwas anders. Nachdem der Trainer schon beim 2:1-Sieg gegen Paderborn kritisiert hatte, seine Spieler hätten im Gefühl des sicheren Sieges einen Schritt weniger gemacht, missfiel ihm auch der Start in die Partie im Wildpark, insbesondere das Pressingverhalten. Dass Schiedsrichter Michael Bacher bei einem nicht gegebenen Strafstoß gegen Manolis Saliakas (77.) und aus der nicht überprüften Szene dann die Ampelkarte gegen Wahl erfolgt ist, hat der Coach während der Partie zwar gewohnt emotional aufgenommen, mit Abstand aber sagt er: "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir müssen so gut sein, dass der Schiedsrichter unser Spiel nicht beeinflussen kann."

Und zwar schon am kommenden Sonntag gegen Elversberg - um wieder die gewohnte Reaktion zu zeigen. Dann wird Wahl gesperrt fehlen, dafür aber Eric Smith nach verbüßter Sperre zurückkehren. Ein weiterer Hoffnungsschimmer: Auch Flügelstürmer Oladapo Afolayan kam in Karlsruhe schon wieder zu einem ersten Jokereinsatz, Philipp Treu wird ebenso zurückerwartet.