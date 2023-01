St. Paulis Smith: Auch als Kurzarbeiter unersetzlich

Eric Smith hat sich beim FC St. Pauli als Führungsspieler etabliert. Coach Hürzeler gerät beim Schweden schnell ins Schwärmen.

Wenn Eric Smith vor den Kollegen den Trainingsplatz verlässt, löst dies auf St. Pauli immer noch schnell Alarmbereitschaft aus. Zum einen hat der Schwede eine gewisse Verletzungshistorie und zum anderen einen immensen Wert. Dass er Mittwoch planmäßig früher als alle anderen reinging, ist daher eine beruhigende Nachricht.

Noch bevor das Mannschaftstraining beendet war, hatte der seit Sonntag 26-Jährige den Rasen an der Kollaustraße verlassen - eine Vorsichtsmaßnahme angesichts seiner langwierigen Wadenprobleme in der Vergangenheit und der hohen Intensität während der Trainingslagertage in Benidorm. Denn wie für Vorgänger Timo Schultz ist Smith auch für dessen Nachfolger Fabian Hürzeler unersetztlich. Und zwar unabhängig davon, ob er, wie in seiner Anfangszeit als Sechser agiert oder wie zuletzt als zentraler Verteidiger in einer Dreierkette.

Unterschätzter Speed

Schultz hatte geschwärmt, "diese Position ist ihm mit seinem Spielverständnis wie auf den Leib geschneidert". Hürzeler äußerst sich ganz ähnlich: "Eric hat einen ganz entscheidenden Vorteil: Er versteht das Spiel." Das bedeutet für ihn als Coach: "Mit ihm habe ich die Möglichkeit, im Spiel aus einer Dreier- eine Viererkette machen zu können. Er gibt uns Stabilität."

Durch seine Statur, Smith ist 1,92 Meter groß, wird er häufig auf seine Wucht und Kopfballstärke reduziert, Hürzeler aber streicht noch eine weitere Eigenschaft heraus. "Was gern unterschätzt wird, ist, dass Eric unfassbar Speed hat. Er ist sehr schnell auf langer Strecke, kann so unheimlich viel ablaufen."

Wenn ich das vergleiche mit dem Eric Smith, der hier angekommen ist, ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Fabian Hürzeler

Neben den Tugenden, die den Blondschopf sportlich so wertvoll machen, hat er sich insbesondere im zurückliegenden Kalenderjahr auch als Anführer herauskristallisiert. "Er hat auch aus menschlicher Sicht eine besondere Entwicklung genommen", findet Hürzeler, "er ist zum echten Leader geworden. Er hat große Akzeptanz in der Mannschaft. Wenn ich das vergleiche mit dem Eric Smith, der hier angekommen ist, ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht."

Angekommen ist Smith in Hamburg vor exakt zwei Jahren und war davor und auch danach von immer wiederkehrenden Blessuren geplagt. Es ist eine Zeit, aus der die Alarmbereitschaft stammt, wenn er, wie am Mittwoch, mal vorzeitig duschen geht. Und eine, die lehrt, das gelegentliche Kurzarbeit vorbeugen kann.