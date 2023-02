St. Paulis "Serientäter" Hürzeler

Dass Fabian Hürzeler nach jedem seiner Siege bislang mit irgendeiner geknackten Serie konfrontiert wurde, hat der 29-jährige Chefcoach des FC St. Pauli bereits vergangene Woche mit einem Schmunzeln und dem Hinweis quittiert, dass ihm andere Dinge wichtig seien. Mit dem 2:1 in Magdeburg aber hat er nun selbst einen Rekord aufgestellt.

Der Auftakterfolg in Nürnberg (1:0) hatte St. Paulis fast einjährige Misere ohne Auswärtssieg beendet, das 2:0 gegen Hannover war der erste Heimsieg gegen die Niedersachsen seit fast 29 Jahren und das 1:0 gegen Kaiserslautern das Ende der Pfälzer Siegesserie mit fünf Dreiern am Stück. Am Samstag nun krönte Hürzeler seinen Einstand auf geschichtsträchtige Weise: Den bisherigen Startrekord eines St. Pauli-Trainers im Profifußball, 1987 von Helmut Schulte mit drei Siegen markiert, hatte er schon vergangene Woche eingestellt. Doch während Schulte sein viertes Spiel nach der Amtsübernahme verlor (0:1 in Osnabrück), gewann Hürzeler beim FCM erneut. Jockel Krause startete 1965 zwar noch besser, gar mit sechs Siegen, allerdings in der Regionalliga Nord, die damals zweitklassig und zweigleisig war.

Wir haben es im letzten Drittel gut zu Ende gespielt. Fabian Hürzeler

Hürzeler gewichtet auch nach dem vierten Sieg - wenig überraschend - Inhaltliches über Persönliches. Ihm imponiert vor allem, dass seine Profis eine Antwort auf den ersten Gegentreffer und Rückstand unter ihm fanden. "Wir sind richtig gut reingekommen, hatten dann einen Bruch im Spiel und haben uns in der Halbzeitpause vorgenommen, überzeugend zu sein und den Weg weiterzugehen, weil trotz des 0:1 nicht alles schlecht war." Auch danach war nicht alles gut, aber wieder einmal vieles. Vor allem auch vor dem gegnerischen Tor, wo der Coach nach den ersten drei Siegen noch den größten Optimierungsbedarf gesehen hatte. Nach den Dreh-Momenten vom Wochenende lobt er: "Wir haben es im letzten Drittel gut zu Ende gespielt."

Ein Grund: Mit Mittelstürmer Maurides als Einwechselspieler konnte er dem Spiel seiner Elf eine andere Facette verleihen, ein anderer: Leart Paqarada, vor der Pause nicht nur in der Entstehung des Gegentreffers fehlerhaft, schwang sich zur Triebfeder auf, bereitete den Ausgleich durch Jackson Irvine zudem per Eckball vor.

Der scheidende Linksverteidiger, ab kommenden Sommer in Köln, konstatiert: "In diesem Stadion zurückzukommen, das gelingt nicht jeder Mannschaft und das zeigt, welchen Charakter wir haben." Hinzu kommt der Faktor Selbstverständnis. Betim Fazliji, für den wegen Adduktorenbeschwerden fehlenden Eric Smith ins Abwehrzentrum gerückt, sagt: "Wir haben Selbstvertrauen durch unsere Serie." Mittlerweile haben sie eine eigene aufgestellt. Mit dem Serientäter auf der Trainerbank. Sebastian Wolff