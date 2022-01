St. Paulis Senkrechtstarter: 'xMusti19'

Aus dem Traum des Profi-Fußballers wurde eine Profi-Karriere an der Konsole. Dort ist Mustafa 'xMusti19' Cankal bereits unter den erfolgreichsten Spielern Deutschlands - und bald auch kicker eFootballer des Jahres 2021?

An der Konsole zählt Mustafa 'xMusti19' Cankal zu den besten Spielern Deutschlands. Eigentlich war dieser Weg gar nicht so vorgesehen. Denn schon in ganz jungen Jahren wollte Cankal Profi-Fußballer werden. Und dieser Plan nahm stetig Konturen an.

Als Sechser im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli spielte sich Cankal bis in die C-Jugend. Dann folgte die Ernüchterung. Im Alter von 13 Jahren bekam er mitgeteilt, dass es für ihn beim Kiez-Klub nicht mehr weiterginge.

Nach kurzer Trauer traf er aber die richtigen Entscheidungen. Heute ist der 20-Jährige für den SC Hansa 11 in der Landesliga gemeldet und geht für St. Pauli auf der Xbox auf Titeljagd. Eigentlich begann seine eFootball-Karriere entspannt mit Freunden: Zu FIFA 20 entdeckte er aber seine Talente und professionalisierte sich.

Vizemeister und WM-Quali

Und nur eine FIFA-Ausgabe später stürmte er direkt in die deutsche Elite. Mit der Vizemeisterschaft überraschten er und der FC St. Pauli in der Virtual Bundesliga Club Championship.

Auch international hinterließ Cankal seine Spuren. So konnte er das Finale des dritten Regional Qualifier der FGS für sich entscheiden und qualifizierte sich für den FIFAe World Cup - als einer von drei Deutschen.

"Besser ging es eigentlich gar nicht", meinte der eNationalspieler gegenüber kicker eSport. Lediglich die Absage der Weltmeisterschaft habe die Laune etwas nach unten gezogen. Für die Zukunft erhoffe er sich weitere Offline-Turniere wie den Eligella XMAS CUP, denn davon hänge auch seine Zukunft ab:

"Viele Mannschaften, Agenturen und Orgas schauen sich das erste Offline-Event seit zwei, drei Jahren an. Hier hat man die Chance sich auf der großen Bühne zu zeigen, denn offline ist nochmal etwas Anderes", sagte er uns während des Eligella Cups. Für den Senkrechtstarter eine ganz neue Erfahrung, die Nervosität war groß. Letztlich schied er im Achtelfinale aus, ein gutes erstes Ergebnis.

Wenn Ihr Mustafa 'xMusti19' Cankal zum nächsten Meilenstein verhelfen wollt, dann klickt Euch gleich zur Wahl zum kicker eFootballer des Jahres 2021 presented by Veganz rüber. Denn im Community-Voting habt Ihr das letzte Wort.

Sven Grunwald