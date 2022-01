St. Paulis Probleme mit der neuen Rolle

Der FC St. Pauli tut sich mit der Favoritenrolle in der letzten Zeit immer schwerer. Trainer Timo Schultz scheint das aber nicht aus der Ruhe zu bringen.

Die Pressekonferenz nach der 1:2-Derby-Niederlage im Volkspark war fast schon beendet, da kam sie doch noch - die Frage nach möglichen Folgen des nunmehr vierten sieglosen Spieles des monatelang so eindrucksvoll marschierenden FC St. Pauli. Timo Schultz war bemüht, sie mit einem Augenzwinkern zu beantworten, doch er muss in der nun folgenden kurzen Ligapause auch Antworten darauf finden, wie es dazu gekommen ist.

"Ich habe gerade nochmal in der kicker-App nachgeschaut", sagte der 44-Jährige, "uns sind auch in diesen vier Partien keine Punkte abgezogen worden, es sind zwei dazugekommen." Es ist so etwas wie eine leichte Abwandlung seines Mantras, St. Pauli habe nichts zu verlieren, sondern nur etwas zu gewinnen. "Wir werden auch nach Abschluss dieses Spieltages auf einem der ersten beiden Plätze sein, um unser Selbstvertrauen muss sich keiner Sorgen machen."

Keine Lösungen gefunden

Der Auftritt seiner Profis hingegen passte lange Zeit nicht zu den Worten des Trainers. Das räumt dieser auch selbst ein, wenn er analysiert: "Wir hatten in der ersten Halbzeit wenig Zugriff und zu viele Chancen zugelassen. Wir gehen zwar 1:0 in Führung, die Masse an Möglichkeiten aber hatten wir nicht. So richtig das Herz in die Hand genommen haben wir eigentlich erst nach dem 1:2." Marcel Hartel unterstreicht diese Einschätzung: "Wir sind nicht so ins Spiel gekommen wie wir uns das vorgestellt haben. Der HSV hat uns früh unter Druck gesetzt und wir haben nicht unsere Lösungen gefunden." Schon wieder nicht.

Beim 1:1 in Düsseldorf hatte St. Pauli erstmals seit langem die letzte Konsequenz vor dem eigenen und dem gegnerischen Tor gefehlt, zum Abschluss des glorreichen Jahres 2021 war dann ein Aussetzer beim 0:3 in Kiel gefolgt. Oder war es gar mehr und ein Vorbote? Fakt ist: Der Ligastart ins neue Jahr ist mit einem 2:2 gegen Aue und der Derby-Niederlage ebenfalls danebengegangen, der 2:1-Pokaltriumph gegen Dortmund gelang in der Rolle des Underdogs.

Favoritenrolle schwer wegzureden

Dieser ist Schultz' Elf im Unterhaus als souveräner Herbstmeister indes nicht mehr und hat sichtbar Probleme damit, seine neue Rolle als Gejagter anzunehmen. Der Versuch des Trainers, die veränderte Erwartungshaltung an seine Spieler, aber offenbar auch innerhalb des Kaders, einfach wegzureden, geht bislang ins Leere. Die Derby-Niederlage machte dies überdeutlich. Und zwar nicht, obwohl St. Paulis Elf in den Schlussminuten beherzt nach vorn spielte, sondern deswegen: Sie wirkte zuvor nicht wie eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hat, sondern wie eine, die erst dann richtig auflebte, als alles verloren schien.