St. Paulis Plan mit Albers

Der Personaltausch im St. Pauli-Angriff erscheint auf den ersten Blick überraschend und kaum vereinbar mit den großen Ambitionen: Für Lukas Daschner, der den Aufstieg Richtung Bochum und Bundesliga schaffte, kommt Andreas Albers von Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg.

Auch das Alter schürt Zweifel. Mit dem Dänen Andreas Albers vom Jahn ersetzt ein bereits 33-Jähriger einen 24-Jährigen, der in der abgelaufenen Halbserie erstmals seine volle Leistungsfähigkeit andeutete. Sportchef Andreas Bornemann hatte sich bis zuletzt um einen Verbleib von Daschner bemüht, erklärt aber plausibel, weshalb Albers für ihn dennoch keine Notlösung in der Sturmmitte ist. "Andreas gibt uns die Möglichkeit, auf bestimmte Spielphasen zu reagieren, ohne dass wir unseren Spielansatz verändern müssen oder wollen. Aber er verkörpert genau den Stürmertypen und bringt das Profil mit, das uns vorher gefehlt hat."

Ähnlich hatte sich Bornemann bereits beim Winter-Transfer von Maurides geäußert, der Brasilianer aber konnte aufgrund von Verletzungen seine Fähigkeiten nur ansatzweise nachweisen. Und ist nach Meniskus-Operation im Frühjahr zum Saisonstart noch nicht fest einplanbar. Auch deshalb griff St. Pauli beim ablösefreien Sturmhünen nun zu.

Schlüsselrolle für Albers

Fabian Hürzeler hatte während seiner Saisonanalyse zum Ziel für die kommende Spielzeit erklärt: "Wir wollen in der Vorbereitung an unserem Endphasen-Verhalten arbeiten." Das bedeutet: Der spielerische Ansatz, mit kurzen Kombinationen durch das Zentrum zum Ziel zu kommen, soll beibehalten werden, eine weitere Variante, wenn es kein Durchkommen gibt, soll aber hinzukommen. Und Albers genau dabei eine Schlüsselrolle zukommen.

"Er ist unheimlich gut in der Luft, nicht nur im Abschluss per Kopf, sondern kann auch hohe Bälle gut verarbeiten", sagt Bornemann, "Andreas hat eine besondere Qualität, die wir unbedingt in unserem Repertoire haben wollten. Er ist schwer zu verteidigen, hat zudem auch fußballerische Qualitäten." Und, für den Sportchef ganz wichtig: "Andreas bringt das Element Erfahrung mit, kennt zudem die 2. Liga und ihre Anforderungen."

Stürmersuche auf St. Pauli ist noch nicht abgeschlossen

Was Bornemanns Aussagen zusätzlich Glaubwürdigkeit verleiht, ist die Tatsache, dass er und Hürzeler unmittelbar nach Saisonende dieses Stellenprofil nach innen wie nach außen bereits zu einem Zeitpunkt ausgeschrieben haben, da Daschners Entscheidung gegen St. Pauli noch gar nicht gefallen war. Das bedeutet: Der Typ Albers sollte unabhängig von der Zukunft des Neu-Bochumers kommen. Und es bedeutet auch: Endgültig abgeschlossen ist die Stürmersuche auf St. Pauli nach wie vor nicht.