St. Paulis Kapitäne harmonieren: "Dass Jackson den so gut köpft, hätte ich nicht gedacht"

Personeller Umbruch, holprige Vorbereitung, Ausfälle - der FC St. Pauli startete mit einigen Fragezeichen in die Saison. Doch der Auftakt gegen den 1. FC Nürnberg gelang. Auch dank der neuen Kapitäne.

Mit drei Treffern in furiosen 15 Minuten stellte St. Pauli die Weichen am Samstag auf Sieg. Für das erste Tor sorgte das Zusammenspiel der beiden Spieler, die Trainer Timo Schultz am Freitag zu "gleichberechtigten" Kapitänen bestimmt hatte: Nach einer Freistoßflanke von Leart Paqarada köpfte Jackson Irvine mustergültig ins lange Eck zur Führung ein.

"Dass Jackson den so gut köpft, hätte ich nicht gedacht. Im Training sah das auch schon ganz anders aus", witzelte Paqarada nach dem 3:2-Erfolg gegen den FCN, bei dem er die Braun-Weißen mit der Kapitänsbinde aufs Feld geführt hatte. "Jackson und ich haben das besprochen", erklärte der Linksverteidiger. "Eigentlich ist es egal, wer von uns beiden die Binde um den Arm trägt. Wir beide wollen Verantwortung übernehmen - ob mit oder ohne Binde."

Nach der Vorarbeit zum 1:0 erhöhte Paqarada selbst vom Elfmeterpunkt, ehe Lukas Daschner den 3:0-Pausenstand sicherstellte. "Die Jungs haben es wirklich richtig gut gemacht", befand Schultz. "Nürnberg hatte seine Phasen im Spiel, die wir überstehen mussten. In der ersten Halbzeit haben wir es geschafft, ohne Gegentor zu bleiben. Das war für uns extrem wichtig."

Schultz mahnt: "Es hätte auch in die andere Richtung laufen können"

Denn dann gab es "auch Momente, die für dich ausfallen", sagte St. Paulis Trainer und meinte auch den Elfmeter, "den man sicherlich geben kann, aber nicht muss". Schultz‘ Fazit: "Ein Spiel darf man nicht überbewerten, es hätte auch in die andere Richtung laufen können."

Das sah auch Paqarada so: "Nach einem Sieg ist nicht immer alles schön und gut, wir haben bei einigen Sachen noch Luft nach oben", meinte der 27-Jährige auch im Hinblick auf die beiden Gegentore nach der Pause, war aber "positiv überrascht, wie gut es auch in den Abläufen bei uns gestimmt hat".

Bis zum Auswärtsspiel in Hannover am kommenden Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) haben Paqarada und Co. Zeit, weiter daran zu arbeiten. Wer dann die Binde trägt? "Heute war ich der Kapitän, nächstes Spiel ist es dann vielleicht Jackson. Oder doch wieder ich. Mal schauen."