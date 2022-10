St. Paulis Hoffnung ist der HSV

Bei der Einheit am Sonntag stand Jackson Irvine bereits wieder auf dem Trainingsplatz. Die Last-Minute-Pleite bei Eintracht Braunschweig, das siebte sieglose Spiel in Folge, hat dem Australier deutlich nachhaltigere Schmerzen zugefügt als seine nach wenigen Minuten erlittene Kopfverletzung.

Timo Schultz hatte bei Irvine schon unmittelbar nach Spielende Entwarnung gegeben. "Er hat keine Kopfschmerzen, es geht ihm gut. Die Wunde hat nur so stark geblutet, dass sie nicht sofort versorgt werden konnte." Der Cut, den der Co-Kapitän im Duell mit Braunschweigs Filip Benkovic erlitten hatte, war zu groß für eine Rückkehr auf dem Platz. So musste der 29-Jährige von der Bank aus mit ansehen, wie St. Pauli wieder mal nicht entschlossen über die Ziellinie marschierte. "Es ist uns jetzt schon häufiger passiert, dass wir ein Spiel verlieren, was wir eigentlich nicht verlieren dürfen", hadert Marcel Hartel und Timo Schultz zürnt: "Das ärgert mich maßlos." Der Trainer vermisst bei seinen Spielern "elementare Sachen." Wieder einmal.

Dass sich seine Analysen wiederholen, wirft zwei Fragen auf: Reicht die Qualität des Kaders nicht? Oder erreicht der Coach diesen mit seinen Ansprachen und Vorbereitungen nicht mehr? Unstrittig ist, dass in Braunschweig mehrere unglückliche Umstände zusammenkamen. Nachdem ein Einsatz für Kapitän Leart Paqarada noch zu früh kam und dessen gleichberechtigter Partner Irvine nach zehn Minuten draußen blieb, musste mit Innenverteidiger David Nemeth eine weitere zentrale Figur passen. "Er hatte schon unter der Woche Adduktorenprobleme", klärt der Coach auf, "hat dann aber gesagt, dass es geht." Und sich kurz nach dem Anpfiff korrigieren müssen.

Wir haben nach unserer 1:0-Führung ein bisschen Mut und Herz verloren. Timo Schultz

Verkettungen wie diese passen auch zu den Entstehungen der Gegentore. Vor dem Ausgleich hat Schultz vermisst, "dass wir den Konter durch eine Balleroberung oder zur Not auch durch ein taktisches Foul unterbinden." Am Ende der Fehlerkette steht wieder einmal Jakov Medic, der das entscheidende Duell gegen Braunschweigs Luc Ihorst verliert und damit seit seinem geplatzten Wechsel zum VfB Stuttgart zum wiederholten Mal an einem Gegentor beteiligt ist.

Dass die Gastgeber in der Nachspielzeit mit einem langen Schlag nochmal den Einwurf, der zum 2:1 führte, provozieren, war ein klares Signal, dass sie den Sieg mehr wollten als der Kiez-Klub. Auch das ist nicht ganz neu, und Schultz räumt ein: "Wir haben nach unserer 1:0-Führung ein bisschen Mut und Herz verloren, zu viele lange Bälle gespielt, keine zweiten Bälle gewonnen." Und am Ende das Spiel verloren.

Irvine und Paqarada vor Rückkehr

Anhaltspunkte für die Wende finden sich dieser Tage nur wenige. Die Rückkehr von Irvine und Paqarada zählen dazu. Und aus Sicht der Protagonisten auch der kommende Gegner: der HSV. "Vielleicht kommt das Derby jetzt genau richtig, um den Turnaround zu schaffen", sagt Schultz. Grundvoraussetzung dafür ist das, was St. Pauli im Stadt-Duell tatsächlich oft, zuletzt im Ligaalltag aber zu selten gelungen ist: sie müssen es mehr wollen.