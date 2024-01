St. Paulis Ausrufezeichen ohne Hürzeler

Vor der Winterpause hat der FC St. Pauli durch drei unnötige Unentschieden insgesamt sechs Punkte liegen gelassen. Das 2:1 in Düsseldorf rundet einen perfekten Start ins neue Jahr ab und beschert eine glänzende Ausgangsposition - obwohl der Trainer gefehlt hat.

Fabian Hürzeler ist erst nach den 90 Minuten, mit einer schwarzen Kappe auf dem Kopf, im Innenraum aufgetaucht, herzte intensiv seinen Assistenten und Vertreter Peter Nemeth sowie Sportchef Andreas Bornemann. Wegen seiner Gelbsperre musste der 30-jährige Coach das Spitzenspiel von der Tribüne aus verfolgen, hatte sich einen Platz ganz oben ausgesucht und gesteht: "Es war schrecklich." Und das, obwohl seine Formation über weite Strecken eine überaus reife Vorstellung abgeliefert hatte.

Hürzeler hatte bereits in seinen zweieinhalb Jahren als Co-Trainer von Timo Schultz immer mal Platz auf der Tribüne genommen, und von dort aus anderem Blickwinkel Beobachtungen an die Bank weitergegeben. "Ich kenne diese Perspektive aus der Zeit", sagt er, "aber es ist etwas völlig anderes, als Chef-Trainer zu sehen, wie die Mannschaft und auch der Staff dann in einigen Phasen unten leidet. Obwohl ich bis zum 1:2 recht ruhig war."

Nach Marcel Hartels Doppelpack hatte St. Pauli streckenweise wie ein echter Spitzenreiter agiert, die Gastgeber kaum einmal Zugriff auf die Partie bekommen lassen, stattdessen immer wieder Gefahrenmomente heraufbeschworen. "Bis zum Gegentor war es eines der besten Spiele, die wir bisher gemacht haben", schwärmt der Coach, "wir waren richtig gut in unseren Abläufen."

Die Hamburger machten eine echte Ansage im Aufstiegskampf - und vollzogen ein Absetzmanöver von der Fortuna. Acht Punkte beträgt der Vorsprung seit dem Samstagabend auf einen der mit am gefährlichsten eingeschätzten Verfolger, und vor allem die Art und Weise geriet über weite Strecken beeindruckend.

Rückbesinnung auf die Stabilität

"Es wirkte sehr reif", sagt Bornemann anerkennend. Und es war ein Produkt der Vorbereitung. "Wir haben es mit Mann und Maus verteidigt, und genau das ist uns vor der Winterpause ein wenig abhandengekommen", erklärt Innenverteidiger Hauke Wahl, "daran haben wir in der Wintervorbereitung extrem hart gearbeitet, und das hat nicht immer Spaß gemacht. Aber das tut unserem Spiel sehr gut." Spätestens die Rückbesinnung auf die Stabilität macht St. Pauli nach dem Dreier von Düsseldorf zum ganz heißen Bundesliga-Anwärter.