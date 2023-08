St. Paulis Ärger über das nicht gegebene Albers-Tor hält an

Zwei Nullnummern in Folge wirken wie der statistische Beleg, dass dem FC St. Pauli im Sturm der Schuh drückt. Nach dem 0:0 in Fürth aber weigern sich die Protagonisten ganz beharrlich, diese Debatte zu führen.

Andreas Albers kam im Sommer ablösefrei von Absteiger Jahn Regensburg, weil er das klassische Mittelstürmerprofil verkörpert, das in der Vorsaison gefehlt hatte. Nach vier Pflichtspielen ist der Däne noch ohne Torerfolg, kam in den zurückliegenden zwei Ligapartien zudem nur zu Joker-Einsätzen.

Den Verantwortlichen indes sind bei der Bewertung des 33-Jährigen und der allgemeinen Situation in vorderster Reihe die Nuancen wichtig: Sie hadern auch mit zwei Tagen Abstand noch mit der Entscheidung des Unparteiischen Tom Bauer vom Samstag, Albers' Treffer in der Nachspielzeit wegen einer knappen Abseitsstellung zurückgenommen zu haben, da der vorangegangene Kopfball des Fürthers Damian Michalski ihrer Meinung nach kontrolliert war.

Das IFAB-Zirkular, in dem wie folgt festgelegt ist, wann ein Ball "absichtlich" gespielt wurde, stützt den Ärger der Hamburger eher. Dort steht: "Der Ball legt eine gewisse Distanz zurück, und der Spieler hatte klare Sicht auf den Ball"; "Der Ball bewegte sich langsam"; "Der Ball ging in eine zu erwartende Richtung": "Der Spieler hatte Zeit, seine Körperbewegungen zu koordinieren"; "Ein Ball am Boden ist einfacher zu spielen als ein Ball in der Luft".

"Ich finde, kontrollierter geht es nicht"

Abgesehen vom letzten Punkt sprechen alle Argumente dafür, dass Michalskis Abwehraktion, die bei Albers landete, eine neue Spielsituation geschaffen und damit die Abseitsposition aufgehoben hat. Auch der Schütze selbst bleibt bei seiner ersten Wahrnehmung: "Er tut alles, um den Ball zu klären, und er klärt ihn auch super. Stehe ich nicht da, geht der Ball ins Aus." Albers verweist auf die alljährliche Regelschulung für die Profis und erklärt: "Ich finde, kontrollierter geht es nicht."

Wäre die Betrachtung von St. Paulis Start also mit einer anderen Schiedsrichter-Entscheidung von Fürth eine andere? Fabian Hürzeler jedenfalls rät zur Besonnenheit. "Wichtig ist, dass wir jetzt nicht wieder eine Stürmer-Diskussion anfangen", sagt der Trainer. Seine Argumentation ist diese: "Es hat nichts damit zu tun, ob wir einen Stürmer haben oder nicht. Wir hatten Torchancen."

Afolayan nicht so wirkungsvoll wie auf der Außenbahn

Und doch bleibt, dass der 30-Jährige noch auf der Suche nach der idealen Sturmbesetzung ist. Zwei Mal hatte zuletzt Flügelstürmer Oladapo Afolayan in der Mitte den Vorzug vor Albers erhalten, jedoch nicht annähernd so wirkungsvoll wie auf der Außenbahn agiert. Nach seiner Einwechslung in Franken hatte Albers sofort Akzente gesetzt, einmal in aussichtsreicher Position vergeben und einmal sogar getroffen. Weil es nicht zählte, steht bei ihm weiterhin die Null. Und die Diskussion, die Hürzeler nicht will, wird zumindest in der Öffentlichkeit längst geführt.