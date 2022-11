St. Pauli: Zu wenig für die Wende

Immerhin, die am vergangenen Wochenende noch verfluchten Komplimente und die Analyse, dass für St. Pauli mehr möglich gewesen wäre, muss sich Timo Schultz nach dem 0:0 gegen Holstein Kiel nicht anhören. Seine Spieler bekamen für den verunsicherten Auftritt genau das, was sie verdient haben: einen Zähler. Und das ist in der aktuellen Situation zu wenig.

"Ich habe mich nach Unentschieden zu Hause auch schon beschwert, dieses Mal tue ich das nicht", sagt der Trainer. Weil er weiß, dass die Nullnummer das Maximum war, was St. Pauli aus diesem Vortrag herausholen konnte. Offensiv fanden die Gastgeber in der ersten Hälfte nur sehr dosiert, in der zweiten dann gar nicht mehr statt. "Ich hätte mir in der einen oder anderen Situation mehr Selbstvertrauen gewünscht", erklärt Schultz, "dass wir unser Herz mehr in die Hand nehmen, fußballerische Lösungen suchen." Doch diese blieben unter Verschluss.

Der Vortrag vom Dienstagabend gibt Hinweise darauf, was den hoch gehandelten und tief gefallenen Hamburgern am Samstag beim im freien Fall befindlichen KSC droht - ein Spiel, in dem es nur darum geht, nicht vollends abzustürzen. Hinweise darauf, dass die personell arg gerupfte und inzwischen auch zunehmend verunsicherte Elf zum Jahreskehraus noch eine Wiederauferstehung feiern könnte, gibt es wenige. "Dass wir zumindest hinten die Null gehalten haben, ist positiv", sucht Johannes Eggestein nach Anhaltspunkten.

Wir werden in der Winterpause einiges aufzuarbeiten haben. Johannes Eggestein

Der Ex-Bremer hatte gemeinsam mit David Otto im Angriff den Vorzug gegenüber Lukas Daschner und Etienne Amenyido erhalten. Während Daschner als Joker kam, fehlte Amenyido ganz im Aufgebot. Der Grund: Adduktorenprobleme. "Wir haben ihm deshalb eine Pause gegeben", sagt Schultz, "hoffen aber, dass er Samstag wieder zur Verfügung steht." Der Ex-Osnabrücker hat in dieser bislang so missratenen Spielzeit zwar auch erst ein Tor erzielt, ist mit seinem Tempo aber fast immer ein Gefahrenherd und weckt zumindest die Fantasie, St. Pauli könne Torgefahr entwickeln. Gegen Kiel fehlte diese beinahe komplett.

Eggesteins ehrliche Analyse

Eggestein analysiert ehrlich: "Wir hatten nicht die optimale Strafraumbesetzung, die Flanken waren zum Teil auch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Kiel hatte die besseren Chancen, deshalb müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein, obwohl das in unserer Situation zu wenig ist."

Ergebnis und Leistung waren zu wenig für eine Wende. Und auch zu wenig, um Hoffnungen zu wecken. "Auf Dauer", weiß Eggestein, "wird das nicht reichen. Wir werden in der Winterpause einiges aufzuarbeiten haben." Und zwar unabhängig vom Ausgang des Krisenduells in Karlsruhe.