St. Pauli zieht Baraze Adam in die U 23 hoch

Stürmer Isma Baraze Adam ist ab sofort fester Bestandteil der U 23 des FC St. Pauli. Carsten Rothenbach, Sportlicher Leiter U 23 bei den Kiez-Kickern, erklärt in einer Meldung: "In der Zeit bei der U 19 hat er überzeugt und als Stürmer viele Tore erzielt, aber auch vorbereitet. Jetzt wollen wir ihn an den Herrenfußball heranführen und weiter entwickeln."