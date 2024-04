St. Pauli: Wieder Sorgen um Smith

Zwei Tage hatte Fabian Hürzeler seinen Profis nach dem 3:4 gegen die SV Elversberg freigegeben, um sich auch mental von dem sportlichen Rückschlag zu erholen. Zum Start in die Trainingswoche gab es eine personelle Hiobsbotschaft: Eric Smith hat sich verletzt.

Die Woche hatte schon denkbar ungünstig für den am vergangenen Wochenende entthronten Spitzenreiter begonnen. Die Diagnose Wadenbeinbruch und die direkt erfolgte Operation bei Philipp Treu bedeutet nicht nur das vorzeitige Saison-Aus des Aufsteigers von der Außenbahn, es reißt auch eine Lücke in des Trainers Personaldecke. Und in dieser droht ein weiteres Loch: Mittwoch musste Smith die Trainingseinheit abbrechen und auf dem Weg vom Platz in die Kabine gestützt werden. Der Schwede hat sich offenbar eine Muskelblessur am rechten Oberschenkel zugezogen, eine genaue Diagnose steht noch aus. Klar ist: Ein möglicher Faserriss fünf Wochen vor dem Ende dieser Spielzeit wäre angesichts seiner Verletzungshistorie beinahe gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Ende der Spielzeit.

Smiths Passqualitäten gehen verloren

Der Abwehr-Chef und Chefstratege im Aufbauspiel hatte sich erst Anfang März beim 1:3 auf Schalke eine Muskelverletzung zugezogen. Seinerzeit hatte Hürzeler gesagt: "Wenn Eric bei uns ausfällt, dann ist das so, wie wenn Harry Kane bei den Bayern fehlt." Smith kam schneller als zunächst erwartet zurück, nun wird am Millerntor schon wieder um ihn gezittert.

Aber wie schmerzhaft wäre sein Fehlen im Aufstiegsendspurt tatsächlich? Fakt ist: Smith kann mit seinen öffnenden Pässen den Unterschied im Spiel nach vorn machen. Der Rückwärtsgang hingegen hat bei dem 27-Jährigen in der laufenden Rückserie häufiger geklemmt. Insbesondere bei den jüngsten beiden Heimspielen gegen Paderborn (2:1) und nun Elversberg ist dies mehrfach sichtbar geworden. Gegen den Aufsteiger aus dem Saarland hatte zuletzt Hauke Wahl gesperrt gefehlt - und dessen Abwesenheit schien gerade hinsichtlich dessen Resolutheit im Kerngeschäft schwerwiegender als Smiths Fehlen wegen einer Gelbsperre in der Woche zuvor in Karlsruhe (1:2).

Fällt Smith nun tatsächlich aus, würde Wahl wieder in die Mitte rücken. Den 30-jährigen Ex-Kieler hat Hürzeler bislang zwar noch nicht als "Kane vom Kiez" geadelt, sagt aber unmissverständlich: "Hauke ist unheimlich wichtig für unser Spiel."