St. Pauli verstärkt Torwart-Team mit Voll

Der FC St. Pauli hat Torhüter Ben Voll von Viktoria Köln verpflichtet. Das gab der Bundesliga-Aufsteiger am Donnerstag offiziell bekannt. Der 23-Jährige wird hinter Stammkeeper Nikola Vasilj und Ersatztorwart Sascha Burchert voraussichtlich die Rolle der teaminternen Nummer 3 übernehmen. Voll verlässt damit seinen Jugendverein, für den er insgesamt 68-mal in der 3. Liga auflief. Vergangene Saison kam er auf einen kicker-Notenschnitt von 2,95 in 32 Einsätzen.