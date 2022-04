St. Pauli verspielt Sieg - HSV besiegt zehn Karlsruher

Am 30. Spieltag in der 2. Bundesliga hat St. Pauli den Sieg kurz vor dem Ende aus der Hand gegeben, während der HSV seine Generalprobe fürs Pokal-Halbfinale erfolgreich bestritt.

Gordon fliegt, HSV siegt

Am Samstagabend zeigte sich der HSV gut gerüstet für das Pokal-Halbfinale am kommenden Dienstag gegen den SC Freiburg (LIVE! ab 20.45 Uhr bei kicker). Gegen den KSC machten die Rothosen direkt Betrieb und legten den Grundstein für den späteren Sieg noch in Hälfte eins - Glatzel per Kopf und Vuskovic herrlich per direktem Freistoß ebneten den Weg. Die Hamburger profitierten zudem von einem frühen Platzverweis von Gordon, der nach einer halben Stunde Gelb-Rot sah. In einer relativ ereignisarmen zweiten Hälfte sorgte Vagnoman mit einem satten Fernschuss für den 3:0-Endstand.

Später Rückschlag für St. Pauli

Dagegen blieb der FC St. Pauli am Nachmittag im dritten Spiel in Folge ohne Sieg und erlitt beim SV Sandhausen einen späten Rückschlag im Rennen um den Aufstieg. Mit viel Hamburger Ballbesitz aber wenig Durchschlagskraft gab es am Hardtwald zunächst lange Zeit nichts Zählbares zu sehen. Erst nach einem Foul an Burgstaller im Strafraum gab es Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und traf per Chipball in die Mitte zur Pausenführung. Der SVS fand in der Folge keine Mittel, um St. Pauli vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Erst in der Nachspielzeit war Bachmann per Kopf zur Stelle und schockte die Hamburger mit seinem Treffer zum 1:1.

Dresden wartet weiter auf eine Sieg in der Rückrunde

Dynamo Dresden wartet auch nach dem torlosen Remis gegen Holstein Kiel weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde (0/7/6). Die Hausherren hatten gleich richtig Glück, als Wriedt in der ersten Minute nur die Latte traf. Leider war es nicht der Auftakt für eine packende Anfangsphase, denn die Partie verflachte und nahm erst vor dem Wechsel nochmal Fahrt auf, allerdings fehlte beiden Teams die Effizienz vor dem Tor. In der zweiten Hälfte rutschte Kiels Keeper der Ball aus den Händen, außerhalb des Strafraums klärte Gelios aber, indem er sich mit dem Kopf voran in den Ball warf. Kurz vor dem Ende der Partie hätte es noch klingeln können, allerdings zögerte Borello zu lang und vergab damit die Chance, das Tor des Tages zu erzielen.

Hannover erkämpft Punkt in Unterzahl

Hannover 96 hat sich in der Partie gegen Fortuna Düsseldorf trotz langer Unterzahl ein Remis erkämpft. Die Hausherren fanden zwar richtig gut in die Partie, kassierten allerdings schon nach einer Viertelstunde nach Hults unglücklichem Einsteigen eine Rote Karte wegen Notbremse. Allerdings fiel den Fortunen im Anschluss nicht besonders viel ein und die Niedersachsen hielten das Remis bis zur Pause ohne Probleme. Die Gäste schafften es auch nach dem Seitenwechsel nicht, ihre Überzahl für sich zu nutzen. 96 verteidigte clever, während Düsseldorf meist den Ball hatte.