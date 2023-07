St. Pauli verpflichtet luxemburgischen Nationalspieler Sinani

Der vierte Sommer-Neuzugang des FC St. Pauli heißt Danel Sinani. Der Außenbahnspieler ist nicht nur Nationalspieler Luxemburgs, sondern kann auch Tore in der Europa League vorweisen.

Aus der Jugend des Racing FC Union Luxemburg stammend sorgte Danel Sinani besonders in seiner Zeit bei F91 Dudelange für Furore. Mit dem luxemburgischen Überraschungsteam nahm er in den Spielzeiten 2018/19 sowie 2019/20 an der Europa League teil und erzielte in elf Einsätzen fünf Tore - inklusive Doppelpack gegen die Europa-League-Experten des FC Sevilla.

Im Anschluss zog es den variablen Flügelspieler zu Norwich City in die zweite englische Liga, von dort war er in den vergangenen Spielzeiten zum SK Beveren (Belgien), Huddersfield Town und zuletzt für die vergangene Rückrunde an Wigan Athletic ausgeliehen. Nun verschlägt es den 26-Jährigen nach Deutschland, wo er sich ablösefrei dem FC St. Pauli anschließt.

Sinani passt perfekt ins Suchprofil

"Mit Danel Sinani verschaffen wir uns weitere Optionen in der Offensive. Er ist ein erfahrener Außenspieler, der seine Qualitäten bewiesen hat", erklärt Sportchef Andreas Bornemann in einer Vereinsmitteilung. "Danel ist sehr flexibel einsetzbar und kann verschiedene Positionen übernehmen. Damit passt er genau in das Profil, nach dem wir gesucht haben." Mit Lukas Daschner haben die Kiezkicker in der laufenden Transferperiode einen variablen Offensivspieler an den VfL Bochum verloren.

"Danel Sinani hat ein sehr gutes Auge für die Mitspieler, sucht das direkte Duell mit den Gegenspielern und bewegt sich geschickt in den Zwischenräumen", zeigt sich Trainer Fabian Hürzeler vom Neuzugang begeistert. "Zudem ist er ein guter Standardschütze und robust im Zweikampf, er kann uns dadurch Balleroberungen bringen, die für unser Spiel wichtig sind."

Vierter externer Neuzugang

"Ich habe mich über den FC St. Pauli informiert und sehr gutes Feedback bekommen, auch die Gespräche mit Sportchef und Trainer haben mir gezeigt, dass ich hier eine tolle Chance habe, anspruchsvollen Fußball zu spielen", so der 55-malige Nationalspieler Luxemburgs. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und möchte möglichst schnell auf dem Platz stehen."

Sinani ist nach Hauke Wahl (Abwehr, Holstein Kiel), Philipp Treu (Abwehr, SC Freiburg II), Andreas Albers (Angriff, Jahn Regensburg) der vierte externe Neuzugang des FC St. Pauli.