St. Pauli verpflichtet "Defensivallrounder" Fazliji

Betim Fazliji schließt sich dem FC St. Pauli an. Die Führungsetage erhofft sich von der Verpflichtung des variabel einsetzbaren 23-Jährigen einen erhöhten Konkurrenzdruck im Kader.

Der FC St. Pauli hat einen Tag vor dem Liga-Start gegen den 1. FC Nürnberg seine Defensive verstärkt. Vom FC St. Gallen kommt Betim Fazliji zu den Hamburgern. Der 23-Jährige bringt die Erfahrung aus 88 Spielen in der Schweizer Super League mit zum Zweitligisten. Der kosovarische Nationalspieler (14 Einsätze) ist "sehr gespannt auf die neue Herausforderung beim FC St. Pauli".

In der Abwehrkette und im defensiven Mittelfeld einsetzbar

In den Augen von Sportchef Andreas Bornemann passt Fazliji sehr gut in das Anforderungsprofil der Kiezkicker. "Er kann verschiedene Positionen in der Viererkette ausfüllen, fühlt sich aber auch im defensiven Mittelfeld zuhause. Er hat sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert und Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln können", so Bornemann.

Trainer Timo Schultz bezeichnet den Kosovaren, der auch die Staatsbürgerschaft der Schweiz besitzt, als einen "gleichermaßen spiel- und zweikampfstarken Defensivallrounder", der das "Spiel flexibler machen und auch den Konkurrenzdruck nochmals erhöhen wird".

Über Vertrags- und Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.