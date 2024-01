St. Pauli holt Ahlstrand

Wenige Stunden vor dem Topspiel in Düsseldorf hat der FC St. Pauli Offensivspieler Erik Ahlstrand verpflichtet. Das teilte der Zweitliga-Spitzenreiter am Samstagnachmittag mit. Ahlstrand kommt vom Halmstads BK, wo er in der ersten schwedischen Liga bereits 47 Einsätze sammelte (drei Tore, fünf Vorlagen). Zur Vertragslaufzeit machten die Kiezkicker keine Angaben.