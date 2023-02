St. Pauli und Rostock: Die Geschichte einer Rivalität

Wenn Hansa am kommenden Sonntag beim FC St. Pauli zu Gast ist, werden zum ersten Mal seit März 2009 Rostocker Fans in der Gästekurve des Millerntor-Stadions stehen. Hintergrund ist eine tiefe Rivalität, die bis ins Jahr 1993 zurückreicht.

Am Sonntag werden zum ersten Mal seit März 2009 Hansa-Fans am Millerntor sein. imago images/Fotostand

Es waren nicht weniger als 24 Mannschaften, die damals in der 2. Liga spielten, darunter auch der VfB Leipzig, die Stuttgarter Kickers und der FC Remscheid. Namen, die im Grunde schon genügen, um aufzuzeigen, wie lange sie schon her ist, diese Rivalität zwischen dem FC St. Pauli und Hansa Rostock.

Schauplatz Ostseestadion, es war der 13. März 1993, der 31. Spieltag: Hansa empfing St. Pauli und gewann 2:0 - das Sportliche ist es allerdings nicht, was dem Anhang der beiden Klubs auch knapp drei Jahrzehnte später noch im Kopf ist.

An jenem Samstagnachmittag kam es abseits des Rasens zu derart heftigen Auseinandersetzungen, dass der Fußball auch bei den Duellen in den darauffolgenden Jahren immer wieder ins Abseits geriet. Spruchbänder in den Kurven, Übergriffe auf der Straße und Versuche, den gegnerischen Fanblock zu stürmen: Seit dem März 1993 sorgte das Duell zwischen St. Pauli und Hansa immer wieder für Gesprächsstoff, Schlagzeilen und Polizeieinsätze.

Rund 3000 Rostocker werden in Hamburg erwartet

Hintergrund ist in erster Linie die politische Gesinnung. Während der Anhang der Hamburger als linksorientiert gilt, waren es im März 1993 etwa 400 Hoo­li­gans und Neo­nazis aus Ros­tock, die an den Ausschreitungen beteiligt waren. Ein Konflikt, der die Hamburger Polizei auch 30 Jahre später noch in Alarmbereitschaft versetzt.

Am Sonntag werden Hansa-Fans ihre Mannschaft zum ersten Mal seit März 2009 nach St. Pauli begleiten. Rund 3000 Rostocker werden in Hamburg erwartet, die Polizei setzt auf strikte Fan-Trennung, um erneute Auseinandersetzungen zu verhindern. Die beiden Trainer legen ihr Augenmerk derweil auf den Fußball, Hansa-Coach Patrick Glöckner sagt lediglich: "Es ist ein besonderes Spiel, weil es Derby-Charakter hat."

Auf dem Feld dürfte es also hoch hergehen. Bleibt nur zu hoffen, dass das nicht auch abseits des Platzes der Fall ist.