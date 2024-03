St. Pauli und Dzwigala verlängern Vertrag

In der Länderspielpause bastelt der FC St. Pauli am Kader für die neue Saison: Der im Sommer auslaufende Vertrag mit Abwehrspieler Adam Dzwigala wurde verlägert. "Seine Bedeutung für uns geht weit über die Rolle eines Backups hinaus, darum sind wir sehr glücklich, ihn weiterhin bei uns in der Mannschaft zu wissen“, sagte Sportchef Andeas Bornemann. Über die neue Laufzeit machte der Tabellenführer der 2. Liga keine Angabe.