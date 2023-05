St. Pauli und die große Freude über Treu

Die ausstehenden drei Spiele bieten dem FC St. Pauli noch aussichtsreiche Möglichkeiten in dieser Saison, die Zukunftsplanung läuft dennoch unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Am Mittwoch verkündete der Kiez-Klub die Verpflichtung von Außenverteidiger Philipp Treu - und hat damit einige Konkurrenten ausgestochen.

Der Kapitän des SC Freiburg II, ausgebildet bei RB Leipzig, wurde von diversen Zweitligisten umworben, unter anderem soll auch der designierte Bundesligaaufsteiger Darmstadt 98 sein Interesse hinterlegt haben. Auch die Breisgauer wollten mit dem 22-Jährigen verlängern, allerdings ohne echte Perspektive für den Bundesliga-Kader.

Für den aktuell Zweitliga-Vierten sprach letztlich auch die sportliche Aussicht. In der 3. Liga verteidigte Treu in dieser Spielzeit hauptsächlich als Rechtsverteidiger, ist damit in erster Linie ein Backup für Manolis Saliakas. Die Verantwortlichen sehen ihn aber durchaus auch als Alternative für die linke defensive Außenbahn, wo die Stelle von Leart Paqarada frei wird. In der laufenden Saison absolvierte der gebürtige Heidelberger 31 Drittligaspiele und bereitete zwei Tore vor.

Philipp hat als Kapitän bereits viel Verantwortung übernommen und hat große fußballerische Qualitäten. Fabian Hürzeler

Sportchef Andreas Bornemann freut sich über einen Deal, der beispielhaft für den Weg ist, immer wieder talentierte Spieler mit Entwicklungsperspektive einzubauen. "Wir konnten einen Spieler gewinnen, der sich in jungen Jahren schon bei einer Spitzenmannschaft der 3. Liga durchgesetzt hat und noch großes Entwicklungspotenzial hat." Vorfreude auf den Neuling herrscht auch bei Trainer Fabian Hürzeler: "Philipp hat als Kapitän bereits viel Verantwortung übernommen und hat große fußballerische Qualitäten." Treu selbst erklärt, weshalb er sich für Hamburg und gegen andere Möglichkeiten entschieden hat: "St. Pauli spielt einen sehr anspruchsvollen Fußball und baut auf Spieler, die sich weiterentwickeln wollen. Ich wollte bei einem ambitionierten Zweitligisten den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen."

Klarheit herrscht durch die Verpflichtung von Treu nun auch in der Personalie Luca Zander. Der frühere Bremer, seit 2017 am Millerntor, hatte seinen Stammplatz in dieser Spielzeit an Saliakas verloren, im Sommer wird der 27-Jährige St. Pauli ablösefrei verlassen.