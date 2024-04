St.-Pauli-Talent Marie wechselt zu Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat den ersten Neuzugang für die Saison 2024/25 vermeldet. Max Marie wechselt vom FC St. Pauli II zu den Löwen.

In der 2. Bundesliga kämpft Eintracht Braunschweig noch um den Klassenerhalt. Nach dem 0:0 im Niedersachsenderby stehen die Löwen aktuell aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Hansa Rostock auf Rang 15. Zum direkten Abstiegsplatz 17, den Kaiserslautern belegt, sind es nur zwei Zähler Vorsprung.

Auch wenn es also möglicherweise bis zum letzten Spieltag ungewiss bleibt, in welcher Liga die Braunschweiger im kommenden Jahr an den Start gehen, schreitet die Kaderplanung bereits voran. Am Donnerstag gab der Verein den ersten - ligaunabhängigen - Sommertransfer bekannt.

Max Marie kommt vom FC St. Pauli, wo er in dieser Saison für die zweite Mannschaft in 24 Spielen sieben Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete. Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler, der zwar bereits bei den Profis mittrainieren durfte, aber noch nicht im Pflichtspiel-Aufgebot von Fabian Hürzeler stand, unterschrieb bis 2027.

Braunschweig hat Marie seit zwei Jahren auf dem Zettel

"Den Weg von Max verfolgen wir bereits seit zwei Jahren und haben seine Entwicklung in der aktuellen Saison sehr intensiv beobachtet", betonte Sportdirektor Benjamin Kessel. Der gebürtige Hamburger passe "hervorragend in unsere künftige Kaderstruktur, in der wir auch einen großen Wert auf junge, hochveranlagte Spieler legen werden". In Braunschweig wolle man ihm nun "ideale Voraussetzungen für seine Weiterentwicklung im Profifußball" bieten.

Marie selbst freute sich über den ersten Profivertrag in seiner noch jungen Karriere und erklärte: "Die Gespräche waren äußerst positiv, ich bin absolut von dem Plan des Vereins und meiner Entscheidung überzeugt. Ich kann es kaum erwarten, im Eintracht-Stadion aufzulaufen und brenne voller Leidenschaft für die Herausforderungen der kommenden Saison." Die große Hoffnung des Talents liegt natürlich darauf, dass diese Herausforderungen für ihn und seine neue Mannschaft in der 2. Bundesliga liegen. Entsprechend fügte er an: "Für den Ligaendspurt drücke ich den Löwen die Daumen."

Noch ohne Marie, dafür aber mit dem Rückenwind des hart erkämpften Unentschiedens gegen den Rivalen aus Hannover geht es für die Braunschweiger am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem direkten Duell im Abstiegskampf weiter. Dann ist die Mannschaft von Daniel Scherning zu Gast bei Schlusslicht VfL Osnabrück.