St. Pauli statt Tunesien: Deshalb sagte Saad ab

Bei der Nullnummer gegen Hannover 96 war Elias Saad zumindest im ersten Durchgang der auffälligste St. Paulianer. Im Nachgang der Partie verrät, er, dass er sich bewusst dagegen entschieden hat, in der anstehenden Länderspielpause zur tunesischen Nationalmannschaft zu reisen.

Im September war der 23-jährige gebürtige Hamburger erstmals für Tunesiens Nationalteam berufen worden, war aber unter anderem deshalb ohne Einsatz geblieben, weil der Verband nicht sicher war, ob seine fünf Einsätze für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft womöglich als offizielle Länderspiele gelten könnten.

Ich halte es für wichtig, jetzt hier zu bleiben und will mich auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren. Elias Saad

Nachdem es im Oktober keine Einladung gegeben hatte, hätte Saad nun im November wieder anreisen dürfen, hat aber abgesagt. Der Grund: "Sie haben mich eingeladen, aber ich habe abgesagt. Ich halte es für wichtig, jetzt hier zu bleiben und will mich auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren."

Nach der Länderspielpause stehen für den Spitzenreiter nicht nur sportlich bedeutungsvolle, sondern eben auch prestigeträchtige Aufgaben an: Erst geht es zum Rivalen Hansa Rostock, danach kommt der Stadtnachbar HSV ans Millerntor. "Wir sind jetzt in einer ganz wichtigen Phase, der gilt meine ganze Konzentration."

Ein Fingerzeig für den Afrika-Cup im Januar?

Womöglich auch bereits ein Fingerzeig Saads in Richtung Afrika-Cup? Würde der Flügelstürmer dort im Januar für Tunesien antreten, würde er die Wintervorbereitung und, je nach Abschneiden seiner Nation, auch den Rückrundenstart verpassen.

Zunächst einmal hat er seine Entscheidung für diese Länderspielperiode getroffen. Saad will mehr Ertrag in den beiden kommenden Partien als am vergangenen Freitag. Gegen Hannover hat ihm zwar imponiert, "dass wir alle zusammen sehr gut gegen den Ball gearbeitet und wirklich gar nichts zugelassen haben." Nach der Pause aber fehlten die eigenen Ansätze im Spiel nach vorn - auch bei ihm. "Mit meiner ersten Halbzeit war ich zufrieden, da hatte ich viele Aktionen, mit der zweiten dann nicht so." Sein Fazit: "Wir haben in der ersten Halbzeit viel Druck gemacht, da hätten wir das Tor machen müssen."

Auch damit dies künftig wieder besser gelingt, verzichtet Saad auf die Länderspielreise und fokussiert sich voll auf den Klub.