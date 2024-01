St. Pauli: Stabilität gewonnen, den Trainer verloren

Das Kernthema der Wintervorbereitung hat der FC St. Pauli zum Rückrundenstart umgesetzt: Mit dem 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern gelang nach zuvor drei Unentschieden ein Sieg, und noch dazu ohne Gegentor. Dafür fehlt im Top-Spiel in Düsseldorf nun der Trainer.

Fabian Hürzeler hatte während der kurzen Winterpause intensiv am Wiederherstellen der monatelangen Kompaktheit gearbeitet und konstatiert nach dem Erfolg gegen die Pfälzer, die zwar hochkarätige Chancen hatten, zu diesen jedoch vornehmlich nach ruhenden Bällen gekommen waren: "Aus dem Spiel heraus haben wir fast nichts zugelassen." Stabilität also hat der neue Tabellenführer gewonnen, dafür aber seinen Coach verloren.

Der 30-Jährige sah nach 74 Minuten die Gelbe Karte. Da es seine bereits vierte in dieser Spielzeit war, fehlt er nun am kommenden Samstag im Top-Spiel bei Fortuna Düsseldorf. Nach einem Gerangel zwischen seinem Abwehr-Chef Eric Smith und Marlon Ritter hatte er sich eingeschaltet und gibt sich reumütig: "Es tut mir leid gegenüber der Mannschaft, das ist kein gutes Verhalten meinerseits. Ich stand plötzlich in der Coachingzone des FCK, dort gehöre ich nicht hin."

Bereits seit dem Herbst hatte Hürzeler nach frühen drei Verwarnungen am Rande der Sperre gewandelt, dass sie früher oder später kommen würde, war absehbar, und doch sagt er: "Es hätte nicht dazu kommen sollen. Ich muss mir etwas einfallen lassen für die Mannschaft."

"Aus der Ordnung heraus haben wir nichts zugelassen"

In Düsseldorf also muss er auf der Tribüne Platz nehmen - eine Rolle, die ihm nicht ganz und gar fremd ist. In den zweieinhalb Jahren als Assistenztrainer unter Timo Schultz hatte Hürzeler schon häufiger die Rolle des "Tribünenadlers" eingenommen, um seine Eindrücke aus einer anderen Perspektive mit den Kollegen auf der Bank zu teilen. Nun muss er als Chef Abstand halten, vertraut aber seinem Co-Trainer Peter Nemeth - und speist vor allem viel Zuversicht aus dem Rückrundenstart.

Weil die Mannschaft seine Vorgaben und die Trainingsarbeit nach Plan umgesetzt hat. "Aus der Ordnung heraus haben wir nichts zugelassen, unser Umschaltverhalten bei eigenen Ballverlusten war gut. Und unsere Chancen sind aus unserem System heraus entstanden. Das war besser als in den Spielen davor, es war ein Fortschritt." Der nächste soll bei der Fortuna erfolgen. Ohne den Trainer.